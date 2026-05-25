Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Ρούμπιο για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

«Δεν θα προκαταλάβω τίποτα» σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα.

«Παράθυρο» για σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν άφησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», απηχώντας τη θέση που διατύπωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», υπογράμμισε από επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με την Τεχεράνη.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», επεσήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου που άρχισε με τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Τελ Αβίβ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο IDF έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα.