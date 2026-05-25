Έρχονται τρεις νέες δράσεις μέσω της πλατφόρμας STEP για τις κρίσιμες τεχνολογίες και την άμυνα. Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ και για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τρεις νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε τομείς που εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) και στην άμυνα προγραμματίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η προδημοσίευση των τριών δράσεων έγινε πριν από μερικές ημέρες και αναμένονται οι προκηρύξεις των προγραμμάτων εντός του έτους.

Οι δύο μεγαλύτερες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ που έχουν προδημοσιευθεί αφορούν σε επενδυτικά σχέδια μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων. Η τρίτη δράση, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ αφορά στην κατάρτιση εργαζομένων.

Πρόκειται για νέες δράσεις που ξεκινούν μετά από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ελληνικού ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αξιοποιώντας τις προβλέψεις της πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP). Η STEP επιτρέπει την ανακατεύθυνση πόρων προς τομείς κρίσιμης τεχνολογικής σημασίας σε τέσσερις άξονες: Βιοτεχνολογία, υψηλή τεχνολογία, «πράσινη» τεχνολογία και αμυντική βιομηχανία. Οι τρεις νέες δράσεις του «Ανταγωνιστικότητα» καλύπτουν την υλοποίηση επενδύσεων από μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενίσχυση 80 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στη δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας (Defence)», συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, εντάσσονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και μία τουλάχιστον θέση εξαρτημένης εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η δράση θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και έως 300.000 ευρώ για νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 50% και 67%, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 200.000 ευρώ ανά αίτηση. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν προσωπικό, εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, κτίρια και εγκαταστάσεις, λογισμικό, παροχή υπηρεσιών, ενέργειες προβολής και δικτύωσης, καθώς και έμμεσες δαπάνες.

Χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Αντίστοιχη δράση προγραμματίζεται και για μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις που σχεδιάζουν επενδυτικά σχέδια από 2 εκατ. έως 6 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση φθάνει το 40% με 60%, με ανώτατο όριο τα 3 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή 25%. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων, ενώ σχέδια κάτω των 2 εκατ. ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα.

Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η διατήρηση της επένδυσης στην ίδια περιοχή για τουλάχιστον πέντε έτη για τις μεγάλες και τρία για τις μεσαίες επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωσή της. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις προστίθεται ρήτρα μη μετεγκατάστασης δύο ετών πριν και δύο ετών μετά την αρχική επένδυση.

20 εκατ. ευρώ για κατάρτιση εργαζομένων

Στη δράση «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζομένων σε τομείς STEP και Defence», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, εντάσσονται επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται ή τεκμηριώνουν σαφή στρατηγικό προσανατολισμό στους τομείς STEP ή άμυνας και ασφάλειας. Το επιχειρησιακό σχέδιο κατάρτισης έχει ανώτατη διάρκεια 18 μηνών και προϋπολογισμό από 150.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ, με την ενίσχυση να κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

Σε αντίθεση με τις δύο επενδυτικές δράσεις που η αξιολόγηση είναι συγκριτική με βαθμολογία, εδώ η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο First In – First Out, το οποίο σημαίνει πως οι αιτήσεις θα ικανοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται αμοιβές εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, πιστοποίηση δεξιοτήτων και έμμεσες λειτουργικές δαπάνες αντίστοιχες των ωρών κατάρτισης.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης θα οριστικοποιηθούν στις αναλυτικές προσκλήσεις κάθε δράσης.