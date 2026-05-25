Το Δημόσιο χρωστάει 3,87 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

«Πρωταθλητές» τα νοσοκομεία με χρέη 1,59 δισ. σε προμηθευτές. Επιστροφές φόρων 160 εκατ. ευρώ στα αζήτητα.

Σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν ξανά τα κρατικά «φέσια». Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων εκτοξεύτηκαν στα 3,869 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026 καταγράφοντας αύξηση 570 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2025 που είχαν διαμορφωθεί σε 3,299 δισ. ευρώ. «Πρωταθλητές» παραμένουν τα νοσοκομεία και ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ΟΤΑ την ώρα που η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 160 εκατ. ευρώ που δικαιούνται αλλά βρίσκονται στα αζήτητα.

Παρά τις εντολές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς τους φορείς για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τις προειδοποιήσεις για δημοσίευση των στοιχείων για τους ασυνεπείς, η εικόνα που εμφανίζουν τα κρατικά φέσια είναι η εξής:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων σε προμηθευτές ανήλθαν σε 1,59 δια. ευρώ στα τέλη Μαρτίου καταγράφοντας αύξηση κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Δεκέμβριο του 2025 που είχαν διαμορφωθεί στα 1,397 δια. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 με τις περισσότερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκαναν άλμα 266 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες και έφτασαν τα 446 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 180 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου έφτασαν τα 200 εκατ. ευρώ το Μάρτιο από 165 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

Τα χρέη των υπουργείων ανήλθαν σε 199 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 70 εκατ. ευρώ είναι οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 64 εκατ. του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 766 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 329 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 160 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) και οι υπόλοιπες εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 168 εκατ. ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο σε 437 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.