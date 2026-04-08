Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτίναξη για τον Γενικό Δείκτη, άλμα 8% στις τράπεζες

Upd. 11:21

Με αλματώδη άνοδο αντιδρά το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπως και οι αγορές της Ασίας και της Ευρώπης νωρίτερα, στον απόηχο της εκεχειρίας δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αντίδραση των αγορών οφείλεται σε απότομη αλλαγή ψυχολογίας, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου που είχαν θέσει οι ΗΠΑ προς το Ιράν, το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας έμοιαζε όλο και πιο απίθανο.

Ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.

Ενδεικτικό της κατάστασης το σχόλιο αναλυτών της Commerzbank, που τονίζουν ότι «οι συμμετέχοντες στις αγορές δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από υπερβολική αισιοδοξία». Όπως εξηγούν, πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, ιδίως ως προς το πώς θα διασφαλιστεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, οι θέσεις των εμπλεκομένων πλευρών έχουν αποκλίνει σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο η εκεχειρία μπορεί να αντέξει πέραν των δύο εβδομάδων, αν βεβαίως «αντέξει» για δύο εβδομάδες. «Αν η κατάσταση κλιμακωθεί εκ νέου, οι σημερινές αντιδράσεις των αγορών είναι πιθανό να αντιστραφούν. Προς το παρόν, όμως, είναι η στιγμή για μια βαθιά ανάσα, αν και η επόμενη κρίση δύσκολα θα αργήσει» σημειώνουν οι αναλυτές της Commerzbank.

Στη Φρανκφούρτη ο γερμανικός DAX ενισχύεται περί του 4,5%, στο Παρίσι ο γαλλικός CAC40 ενισχύεται περί του 4%, ενώ στο Λονδίνο ο βρετανικός FTSE100 σημειώνει κέρδη 2,31%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.253,85 μονάδες με άνοδο 5,09%, ενώ έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 7,98% στις 2.585,33 μονάδες.

Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη η Alpha Bank σημειώνει άλμα 9,19% στα 3,73 ευρώ, η Optima βρίσκεται στο +8,93%, ενώ πάνω από 8% ενισχύεται και η Τρ. Πειραιώς (+8,58%) στα 8,17 ευρώ. Για τη Eurobank τα κέρδη διαμορφώνονται σε 7,85%, ενώ οι τίτλοι των ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου ακολουθούν με άνοδο 7,47% και 6,03% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 116 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 8 σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο συνολικός τζίρος εμφανίζεται ενισχυμένος, καθώς ήδη ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζει η άνοδος 9,83% της ElvalHalcor στα 3,91 ευρώ. Στο +7,60% κινείται η Aegean, κέρδη άνω του 6% σημειώνουν οι Cenergy (+6,90%), Viohalco (+6,60%) και Τιτάν (+6,57%), ενώ με αξιόλογα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen (+5,20%), Aktor (+4,64%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,62%) και ΔΕΗ (+4%).