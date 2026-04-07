Επιφυλακτική άνοδος στο ΧΑ με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Επιστρέφοντας από την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών, η τρέχουσα εβδομάδα των τριών συνεδριάσεων ξεκινά σε υποτονικό τέμπο. Οι αγορές «ακροβατούν» ανάμεσα στους φόβους περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τις ελπίδες για κατάπαυση του πυρός.

Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στην προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), αλλά και στις πληροφορίες περί πιθανής παράτασής της. Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές παραμένουν έντονα εξαρτημένες από την ειδησεογραφία.

Αυτό που κατά κύριο λόγο συντηρεί τον προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι οι ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή του Κόλπου παραμένουν υπό απειλή. Κάτι που, όπως προειδοποίησε και ο OPEC, μπορεί να έχει παρατεταμένες επιπτώσεις στην προσφορά ακόμη και μετά των τερματισμό των συγκρούσεων. Σήμερα οι τιμές του αργού κινούνται εκ νέου ανοδικά, σε ποσοστό άνω του 2% προς τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι αγορές συνεχίζουν να «τιμολογούν» ένα σενάριο αποκλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι στο πεδίο παραμένουν αυξημένοι. Όμως, ακόμη και αν το Ιράν αποφασίσει να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, η καταστροφή ενεργειακών υποδομών μεταθέτει χρονικά την εξομάλυνση στην αγορά πετρελαίου. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι επιθέσεις επεκταθούν σε μονάδες αφαλάτωσης, θα τεθεί ζήτημα βιωσιμότητας για τον άμαχο πληθυσμό, με σοβαρές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το κλίμα, Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν σήμερα μικρά κέρδη, ενώ ο βρετανικός FTSE100 κινείται ήπια πτωτικά.

Εντός συνόρων ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.128,27 μονάδες με άνοδο 0,47%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης να ενισχύεται έως 1,17% στις 2.143 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,89% στις 2.360,24 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 2,17% της ΕΤΕ στα 13,39 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,82% της Eurobank. Με κέρδη περί του 0,9%-1,1% ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς και Optima, ενώ Τρ. Κύπρου και Alpha Bank σημειώνουν άνοδο 0,71% και 0,60% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 69 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 37 που υποχωρούν και 41 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ λίγο μετά τις 11:00 ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται σε 21,63 εκατ. ευρώ.