Ανοδική «ανάσα» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εν αναμονή MSCI

Έντονα ανοδικά αντιδρούν την Τρίτη μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι νέες χθεσινές απώλειες και η υποχώρηση του τραπεζικού δείκτη σε χαμηλά επταμήνου ενεργοποιούν αγοραστικά αντανακλαστικά.

Παρά την αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες συνεχίζουν να υπαγορεύουν τις διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου, το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχέεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, όπου οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες μετά τη διόρθωση που έχει προηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε επίπεδο Γενικού Δείκτη το ΧΑ καταγράφει απώλειες περί του 11,9% εντός του Μαρτίου, μία από τις χειρότερες μηνιαίες αποδόσεις της τελευταίας δεκαετίας, ενώ ο ΓΔ και ο δείκτης των τραπεζών απέχουν 16,6% και 23,8% αντίστοιχα από τα υψηλά των αρχών Φεβρουαρίου.

Ασφαλώς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα και η ανακοίνωση της MSCI για την πιθανή αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, αναμένεται να πυροδοτήσει ιλιγγιώδεις ανακατανομές κεφαλαίων.

Εκτός συνόρων, οι αντικρουόμενες πληροφορίες για το πώς σκοπεύουν να κινηθούν οι ΗΠΑ τα επόμενα εικοσιτετράωρα στο πεδίο του πολέμου συνεχίζονται. Αν και είναι συζητήσιμος ο βαθμός αξιοπιστίας που αποδίδουν οι αγορές στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης και/ή πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν και, από την άλλη, οι διαρροές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να λήξει τον πόλεμο ακόμα κι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, κρατούν τους επενδυτές σε «αναμμένα κάρβουνα».

Ωστόσο, το δεύτερο σενάριο, που ασφαλώς θα συνιστά τακτική ήττα για την αμερικανική πλευρά, επιτρέπει στις τιμές του brent να κινηθούν ήπια πτωτικά σήμερα, ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι ενισχύονται περί του 0,4%-0,7%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.046,87 μονάδες με άνοδο 1,99%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 2,82% στις 2.241,49 μονάδες με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Στο +3,41% η Τρ. Πειραιώς, στο +2,83% η ΕΤΕ, στο +2,75% οι Eurobank και Alpha Bank, ενώ κέρδη άνω του 2% καταγράφουν και οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 20 πτωτικών και 50 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 26,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,51 εκατ. ευρώ αφορούν τρία πακέτα για το 3,52% της Real Consulting στα 5,10 ευρώ.