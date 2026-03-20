«Τρενάκι του τρόμου» στο ΧΑ - Άδοξο τέλος στην απόπειρα του ΓΔ για ανοδική αντίδραση

Το «γύρισμα» των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε αρνητικό έδαφος δεν άφησε ανεπηρέαστο το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, στα χαμηλά ημέρας το κλείσιμο για Γενικό Δείκτη και ΔΤΡ.

Άδοξο τέλος είχε η απόπειρα του Γενικού Δείκτη να κινηθεί ανοδικά την Παρασκευή, καθώς το «γύρισμα» των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε απώλειες άνω του 1,5% δεν άφησε ανεπηρέαστο το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Αν και οι συναλλαγές ξεκίνησαν με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου και ενώ ο Γενικός Δείκτης διεκδίκησε, μετά από διακυμάνσεις, τιμές κοντά στις 2.110 μονάδες, τα ενδοσυνεδριακά κέρδη εξανεμίστηκαν. Η συνεδρίαση έκλεισε για τον ΓΔ με πτώση 0,60% στο χαμηλό ημέρας των 2.064,77 μονάδων, που αποτελεί και νέο χαμηλό εντός του 2026, ανεβάζοντας τις συνολικές εβδομαδιαίες απώλειες για το ΧΑ στο 3,18%.

Ακόμα εντονότερη ήταν η διακύμανση, αλλά και η τελική αδυναμία, για τον δείκτη των τραπεζών που, αν και ξεκίνησε με κέρδη 2,35% υποχρεώθηκε σε απώλειες 1,29% και κλείσιμο, επίσης στο χαμηλό ημέρας, στις 2.227,12 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΔΤΡ υποχώρησε συνολικά σε ποσοστό 3,72%.

Η εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν συνεχίζει να έχει βαρύ αποτύπωμα στις αγορές, προκαλώντας ακραίες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, ενώ τα μηνύματα από ΗΠΑ και Ισραήλ ως προς τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι απολύτως αντιφατικά.

Ως νέος «πονοκέφαλος» αναδύεται και η προοπτική αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, κυρίως από Fed και EKT, προκαλώντας σπασμωδικές αντιδράσεις στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι για τις αγορές η πορεία προς ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων θεωρείται πλέον δεδομένη. Με νωπές τις αναμνήσεις της προηγούμενης πληθωριστικής κρίσης, ο φόβος των επενδυτών είναι ότι, με τις σημερινές συνθήκες, οι αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να επιδεινώσουν, αντί να λύσουν, τα προβλήματα που έρχονται.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά άφησε πίσω της την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing του FTSE, με μια συνεδρίαση 490 εκατ. ευρώ σε τζίρο (εκ των οποίων 17,86 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές) και με 50 μετοχές να ολοκληρώνουν την διαπραγμάτευση σε θετικό έδαφος, έναντι 63 πτωτικών και 36 αμετάβλητων.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν ανοδικά τα κέρδη 2,86% της Lamda Development και 2,49% της Metlen, ενώ πάνω από 2% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ και Allwyn στα 18,28 ευρώ και 14,46 ευρώ αντίστοιχα.

Στο +1,93% έκλεισε ο τίτλος της Τιτάν, ΔΑΑ και Aegean ακολούθησαν ενισχυμένες 1,05% και 1,01%, ενώ μικρότερα κέρδη κατέγραψαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,48%), ΕΤΕ (+0,40%) και Τρ. Κύπρου (+0,23%). Χωρίς μεταβολή στα 3,50 ευρώ το κλείσιμο για την ElvalHalcor.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Τρ. Πειραιώς με απώλειες 3,58% στα 6,85 ευρώ, η Σαράντης υποχώρησε 3,42% στα 13,56 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 2,53% και 2,23% κινήθηκαν οι τίτλοι των Coca-Cola HBC και Cenergy αντίστοιχα.

Η μετοχή της Eurobank υποχώρησε 1,86% στα 3,32 ευρώ, η Alpha Bank 1,62% στα 3,09 ευρώ, ενώ ακολούθησαν σε αρνητικό έδαφος, μεταξύ άλλων, οι Helleniq Energy (-1,29%), ΟΤΕ (-1,26%), ΕΥΔΑΠ (-0,97%), Motor Oil (-0,56%) και Optima (-0,24%).