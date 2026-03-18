ΧΑ: Επιστροφή στις 2.170 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ενισχυμένος 2% ο δείκτης των τραπεζών.

Μετά από ένα τριήμερο ήπιων κερδών για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Τετάρτης ξεκινούν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Ξένοι αναλυτές περιγράφουν τις αγορές ως «συγκρατημένα αισιόδοξες», καθώς η εστίαση στη δυναμική των τιμών του πετρελαίου φαίνεται να υποχωρεί. Οι μετοχικές αποδόσεις βεβαίως πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να αποσυνδεθούν από τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, όμως οι ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις του πετρελαίου ενδέχεται να έχουν στο εξής μικρότερη επίδραση, όσο υπάρχουν ελπίδες ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποκλιμακωθεί σύντομα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν σήμερα οι αποφάσεις των Fed και ΕΚΤ και οι ομιλίες των Πάουελ και Λαγκάρντ, οι οποίοι θεωρείται βέβαιο ότι θα αναφερθούν στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, αρκετοί αναλυτές αναμένουν έναν σχετικά επιθετικό τόνο, προκειμένου να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Στο μεταξύ, οι πιο αισιόδοξοι μεταξύ των αναλυτών, επισημαίνουν ότι συνολικά οι μετοχικές αγορές έχουν ήδη απορροφήσει για μήνες πολλές από τις ανησυχίες που τώρα κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητότητας στο πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, θεωρούν λογικό ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για να εκμεταλλευτούν μια τελική φάση έντονης πτώσης. Μάλιστα, ένα πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την τελευταία καθοδική κίνηση είναι ένας συνδυασμός πιο «επιθετικής» στάσης της Fed, σε συνδυασμός με τη λήξη των παραγώγων την Παρασκευή.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.165,99 μονάδες με κέρδη 1,06%. Κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης βρέθηκε νωρίτερα έως τις 2.171 μονάδες.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 1,71% στις 2.372,33 μονάδες και με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος. Ξεχωρίζει η άνοδο των Eurobank και Optima σε ποσοστό 2,68% και 2,30% αντίστοιχα, με κέρδη περί του 1,5%-1,7% ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ η ΕΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,02 ευρώ με άνοδο 1,40%. Στο +0,68% και τα 8,86 ευρώ η Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό 75 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 24 που υποχωρούν και 49 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 31,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,29 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.