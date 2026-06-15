Ουγγαρία: Στα οκτώ έτη το όριο της θητείας των πρωθυπουργών, μπλόκο στον Όρμπαν

Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.

Οι Ούγγροι βουλευτές ψήφισαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία την εισαγωγή στο Σύνταγμα του ορίου των οκτώ ετών για τη θητεία των πρωθυπουργών, εμποδίζοντας την επιστροφή του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

Το κείμενο, που ήταν μια από τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού ευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ, για να σταματήσει τα 16 χρόνια εξουσίας του Όρμπαν, υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο χάρη στη συνταγματική πλειοψηφία που διαθέτει το κόμμα Tisza στο κοινοβούλιο.

Η τροποποίηση αυτή που προβλέπει τη θέσπιση ανώτατου ορίου οκτώ ετών, συνεχόμενων η όχι, για την άσκηση της θητείας, εγκρίθηκε με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές.

«Μια απεριόριστη εξουσία τελειώνει πάντα, σε οποιαδήποτε δημοκρατικό σύστημα, με την απώλεια κάθε έννοιας αυτοσυγκράτησης», είχε δηλώσει ο Μάγιαρ επικαλούμενος τον εθνικιστή προκάτοχό του στις 26 Μαΐου παρουσιάζοντας τον νόμο.

«Από ένα σημείο και μετά, δεν υπάρχει πλέον καμιά διάκριση μεταξύ των συμφερόντων του κράτους και αυτών του ηγέτη και είναι απαραίτητο να αναγκάζεται κάθε αιρετός να σκέφτεται τη διαδοχή του», είχε προσθέσει.

Για τον Μάγιαρ που ανήλθε στην εξουσία μετά μια μεγάλη νίκη, η μεταρρύθμιση αυτή συνιστά ένα από τα κεντρικά στοιχεία του προγράμματός του με στόχο την «αποκατάσταση του κράτους δικαίου» εξισορροπώντας τους θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το όριο των θητειών παρουσιάζεται από την κυβέρνησή του ως ένας τρόπος αποτροπής κάθε αναπαραγωγής μιας διαρκούς και συγκεντρωτικής εξουσίας.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν, που εδρεύει στο εξής στην αντιπολίτευση, αντιτίθεται σε οποιονδήποτε περιορισμό, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη λαϊκή βούληση.

Είναι η 16η τροποποίηση του Συντάγματος στην Ουγγαρία μετά την υιοθέτησή του το 2011.

Ορισμένες χώρες σε όλο τον κόσμο περιορίζουν τη θητεία των πλέον ανώτερων ηγετών τους, αλλά αυτό εφαρμόζεται γενικά για τους ισχυρούς προέδρους τους.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, τους οποίου ο ρόλος είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, μπορεί να επανεκλεγεί μόνο μια φορά για δεύτερη πενταετή θητεία.

Ο νέος νόμος δεν αποκλείει εντελώς μια επιστροφή του Όρμπαν στην εξουσία, καθώς ο νόμος θα μπορούσε να ανακληθεί στο μέλλον με νέα τροποποίηση του Συντάγματος, η οποία χρειάζεται ειδική πλειοψηφία των δυο τρίτων στο κοινοβούλιο.

Το Tisza κατήργησε επίσης μια φράση που αναφερόταν σε ένα «ανεξάρτητο όργανο αρμόδιο για τη διαφύλαξη» της ταυτότητας της χώρας και της χριστιανικής της κουλτούρας.

Και αυτό γίνεται για να μην είναι αντισυνταγματικός ένας νόμος που έχει στόχο την κατάργηση του Γραφείου προστασίας της κυριαρχίας μέχρι το τέλος του μήνα.

Αυτή η επίμαχη υπηρεσία που συστάθηκε από τον Όρμπαν το 2024 είχε κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.

Αλλά στόχευε κυρίως τους επικριτές του Όρμπαν, κατηγορώντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ όπως η Διεθνής Διαφάνεια ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.

Η υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει καμιά επίσημη αναφορά μετά την εκλογική νίκη του Μάγιαρ την 12η Απριλίου.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να αποφανθεί επί ενός νομοσχεδίου που προβλέπει τη διάλυσή της στο τέλος του Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ