Βρετανία: Ιρανός πρέσβης επιβεβαιώνει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια, στους ώμους και στο χέρι από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, από τα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Guardian ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του την Κυριακή στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στο οποίο διαδέχθηκε τον πατέρα του που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου όταν βομβαρδίστηκε η κατοικία του.

«Ήταν και αυτός εκεί και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού αυτού», δήλωσε ο Αλιρεζά Σαλαριάν, ο πρέσβης στη Λευκωσία, σε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα.

«Άκουσα να λένε ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στον ώμο. Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο», είπε πριν προσθέσει: «δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να εκφωνήσει ομιλία».

Ο γιος του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «σώος και αβλαβής» μέσω του λογαριασμού του στο Telegram.

Η επιβεβαίωση αυτή ήταν η πρώτη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου ενώ οι εικασίες δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες για την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ