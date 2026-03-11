Wall Street: Προς αναζήτηση κατεύθυνσης με φόντο CPI και Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές συνεχίζουν να καταγράφουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν ενώ παράλληλα σταθμίζουν τα «φρέσκα» στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να καταγράφουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και τον άμεσο αντίκτυπο τους στις τιμές του πετρελαίου, ενώ παράλληλα σταθμίζουν τα «φρέσκα» στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones κινείται με πτώση 0,65% στις 47.395 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κινείται στο -0,08% στις 6.771 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,21% στις 22.744 μονάδες. Χθες, S&P 500 και Dow σημείωσαν ήπια πτώση σε μία συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα.

Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας απογειώνονται, οι επενδυτές αναλύουν αναφορές πως οι G7 που εξετάζουν το ενδεχόμενο μία συντονισμένης αποδέσμευσης περίπου 300-400 εκατ. βαρελιών από τα συνολικά 1,2 δισ. βαρέλια των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου τους για να σταθεροποιήσουν την προσφορά καθώς οι εντεινόμενες αεροπορικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να καθηλώσουν τη ναυτιλία μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ για ένα σημαντικό διάστημα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η UniCredit αυτή η προσωρινή λύση στη συνέχεια μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες, καθώς αν και τα στρατηγικά αποθέματα μπορούν πράγματι να μετριάσουν διαταραχές στην προσφορά, πίσω από τα συνολικά μεγέθη κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Ορισμένα μέλη του ΟΟΣΑ διαθέτουν περιορισμένη κάλυψη αποθεμάτων, γεγονός που τα καθιστά πολύ πιο ευάλωτα απ’ ό,τι υποδηλώνουν οι συνολικοί αριθμοί.

Οι τιμές του πετρελαίου όσο περνάει η ώρα σήμερα «ρίχνουν» ταχύτητα, με τα futures αργού πετρελαίου Brent να αυξάνονται 2,45% πέφτοντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 2,3% στα 85,41 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, και τα δύο σημεία αναφοράς της ενέργειας έφτασαν να ενισχύονται άνω του 5%.

Παράλληλα, οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους τα νέα στοιχεία για τον CPI, με τον δείκτη να επιταχύνει με μέτριο ρυθμό, και σύμφωνα με τις προσδοκίες τον Φεβρουάριο, μία έκθεση που τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν ευπρόσδεκτη από τους επενδυτές, ωστόσο η σύγκρουση με το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει κλονίσει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ανταποκρινόμενος στις προβλέψεις της Wall Street.Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4% τον περασμένο μήνα και ήταν επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα προσέφεραν στις αγορές κάποια διαβεβαίωση ότι ο πόλεμος μπορεί να μην παραταθεί για μήνες και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες «άγγιξαν» τα 120 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχουν έκτοτε υποχωρήσει αισθητά, ακόμα και κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.