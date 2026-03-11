Αποστολή παραπλανητικών SMS για δήθεν τροχαίες παραβάσεις

Τελευταία καταγράφονται πολλαπλές αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing, τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας.

Τελευταία καταγράφονται πολλαπλές αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing προς πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας και περιέχουν συνδέσμους που καλούν τον λήπτη να ελέγξει λεπτομέρειες ή να προχωρήσει σε άμεση πληρωμή.

Τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με σημερινή (11/03/2026) ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιχειρούν να μιμηθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με σκοπό την εξαπάτηση και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν από τους πολίτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο για την άμεση πληρωμή προστίμων ή για την εισαγωγή ευαίσθητων δεδομένων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει ότι το phishing συνιστά προσπάθεια εξαπάτησης, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μια αξιόπιστη οντότητα και ζητά από τον παραλήπτη να ακολουθήσει ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή πληροφορίες καρτών.

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):

- Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς Taxis, e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία, λογιστές, ή άλλους επιτήδειους για δήθεν εξυπηρέτηση (π.χ. σε θέματα κρατικής επιδότησης, Power/Fuel/Τουρισμός για όλους ή άλλες περιπτώσεις όπως ενοικίαση δωματίων κλπ).

- Θα πρέπει να πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή της τράπεζας ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας (app) και όχι μέσω συνδέσμων από κάποιο μήνυμα ή email που λάβατε, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες.

- Αν λάβατε κάποιο ύποπτο email, προτού ενεργήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας ή με τον υποτιθέμενο αποστολέα για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του.

- Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.

- Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.

- Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.

- Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.

- Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.

- Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ