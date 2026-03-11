ΕΒΕΠ: «Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος»

Η ενεργοποίηση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους αποτελεί μια άμεση παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σημείωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης,

Η ενεργοποίηση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους αποτελεί μια άμεση παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σημείωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα για την προστασία της αγοράς.

Όπως δήλωσε, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση συνιστούν μια πρώτη αντίδραση απέναντι στις αλυσιδωτές αυξήσεις και στην ανάγκη αναχαίτισης φαινομένων κερδοσκοπίας. «Οι αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τροφοδοτούν, πέρα από την αβεβαιότητα, και ένα νέο κύμα πληθωρισμού, το οποίο σύντομα θα αρχίσει να πιέζει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», σημείωσε.

Ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι η πολιτεία ορθώς παρενέβη για να προστατεύσει την οικονομία και τους πολίτες από τις πρώτες επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν ποια μέτρα και πότε πρέπει να εφαρμοστούν για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, από την «εργαλειοθήκη» των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί το 2022 ενεργοποιείται προς το παρόν μόνο η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για το επόμενο τρίμηνο, έως τις 30 Ιουνίου 2026, ως μια «πυροσβεστική» παρέμβαση, χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα με περιθώρια κέρδους 5 και 12 λεπτά αντίστοιχα, καθώς και σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με βάση τον μέσο όρο του μεικτού περιθωρίου του 2025, αποτελεί μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Στόχος των μέτρων είναι να συγκρατηθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να μην μειωθεί περαιτέρω η αγοραστική δύναμη των πολιτών σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι τα λελογισμένα και σταθμισμένα πλαφόν στα περιθώρια μεικτού κέρδους μπορούν να λειτουργήσουν, όπως και στο παρελθόν, περισσότερο ως μέτρο καθησυχασμού της αγοράς παρά ως μέτρο άμεσης ανακούφισης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε περιόδους κρίσης τα μέτρα είναι αποτελεσματικά μόνο όταν συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα της αγοράς, ξεκινώντας από τη χονδρική, πριν ακόμη οι αυξήσεις μεταφερθούν στη λιανική και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημείωσε επίσης ότι οι ευρύτερες οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να αποτρέψουν τόσο την περαιτέρω συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών όσο και την αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές, όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει από 30% έως και 60% της συνολικής λειτουργικής δαπάνης.

Όπως υπογράμμισε, η ουσιαστική αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε προσωρινά μέτρα, αλλά απαιτεί βαθύτερες αλλαγές, όπως η μείωση της υπερεξάρτησης από την κατανάλωση ως φορολογική βάση, η αναθεώρηση των έμμεσων φόρων, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών εισοδημάτων.

Τέλος, ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι δεν ενεργοποιήθηκαν επιδοματικά μέτρα ούτε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ούτε για τις επιχειρήσεις, ενώ δεν προχώρησε και η πρόταση για μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών με στόχο τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα πρέπει να επανεξεταστούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αξιοποιώντας και τα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων.

«Σε περιόδους ανωτέρας βίας, όπως αυτή που διανύουμε, η καλύτερη λύση είναι η συνεννόηση και μια "συμφωνία κυρίων" μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς, αντί για την επιβολή εξοντωτικών προστίμων. Στη σημερινή συγκυρία έντονων αυξομειώσεων στις τιμές, η επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα καθησυχάζει εν μέρει τον καταναλωτή και ταυτόχρονα προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό από φαινόμενα κερδοσκοπίας, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό», κατέληξε.