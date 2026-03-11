Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα ελέγχου για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν επικαιροποίησε το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (ΕΑΟΕ).

Η οδηγία ΕΑΟΕ καθορίζει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται από κάθε κράτος μέλος σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 2020-2029, με πιο φιλόδοξες μειώσεις από το 2030 και μετά. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κάθε τέσσερα έτη, εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) στα οποία να καθορίζονται μέτρα για την εκπλήρωση των εν λόγω δεσμεύσεων.

Η Επιτροπή τονίζει ότι παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής το απαιτούμενο επικαιροποιημένο ΕΠΕΑΡ στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Αν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που είναι η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Η οδηγία ΕΑΟΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν το ΕΠΕΑΡ τους τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Οι επικαιροποιήσεις αυτές δείχνουν την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής το απαιτούμενο επικαιροποιημένο ΕΠΕΑΡ στην Επιτροπή.