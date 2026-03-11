Γερμανία: Μεταφέρει το προσωπικό των πρεσβειών της σε Ιράν και Ιράκ

Η Γερμανία μετέφερε προσωρινά το προσωπικό ορισμένων διπλωματικών αποστολών της στη Μέση Ανατολή, λόγω των απειλών για την ασφάλεια που προκαλεί η στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή.

Η Γερμανία μετέφερε προσωρινά το προσωπικό ορισμένων διπλωματικών αποστολών της στη Μέση Ανατολή, όπως στο Ιράν και στο Ιράκ, λόγω των απειλών για την ασφάλεια που προκαλεί η στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή.

«Το προσωπικό των εν λόγω αποστολών στο εξωτερικό έχει μεταφερθεί προσωρινά λόγω της τρέχουσας απειλητικής κατάστασης», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ