Κοντογεώργης: Προτεραιότητα ο έλεγχος της αγοράς και η αποτροπή της αισχροκέρδειας

Στις οικονομικές συνέπειες των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την χώρα μας- ενόψει και της σημερινής ανακοίνωσης των κυβερνητικών παρεμβάσεων- αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Ναυτεμπορικής. «Προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή έχει ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς και ένα αποφασιστικό πλαίσιο παρεμβάσεων προκειμένου να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε τα όποια πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας, για αυτό και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αντιλαμβάνεστε, όπως είναι λογικό, ότι η διάρκεια, η ένταση και τα επίπεδα διακύμανσης του πετρελαίου μπορεί να επηρεάσουν βασικά οικονομικά μεγέθη», με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να απαντούν στην ως άνω προτεραιότητα που έχει θέσει η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης. Όσον αφορά τους ελέγχους στην αγορά καυσίμου και πετρελαίου, ο υφυπουργός δήλωσε ότι έχουν ήδη εκκινήσει εντατικοί έλεγχοι, εδώ και μέρες, ενώ υπάρχει συνεργασία με όλη την αλυσίδα της αγοράς.

«Κανείς δε μπορεί να κάνει εκτιμήσεις. Βλέπουμε διακυμάνσεις όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην εξέλιξη των γεγονότων και στην ψυχολογία που αυτή προκαλεί. Χρειάζεται υπομονή. Εμείς έχουμε προτάξει την διπλωματική οδό», συνέχισε ο υφυπουργός. Ερωτηθείς σχετικά, ο υφυπουργός δήλωσε ότι η χώρα ανταποκρίθηκε στο εθνικό καθήκον, όπως επέβαλαν τα γεγονότα στην Κύπρο. Μάλιστα, «μέσα από την γρήγορη ανταπόκριση της Ελλάδας σε μία αμυντική διαδικασία και όχι επιθετική ενέργεια η χώρα «τράβηξε» και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην επίδειξη μιας αλληλέγγυας στάσης σε μία χώρα-μέλος, όπως είναι η Κύπρος».

Όσον αφορά τον ρόλο της χώρας στην περιοχή, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι η Ελλάδα συνομιλεί ισότιμα με τις αραβικές χώρες και το Ισραήλ επιδεικνύοντας μία πολυμερή διπλωματία : «η Ελλάδα δε θα αποστεί από αυτήν την πολιτική, πάντοτε στον άξονα της λογικής της διαφύλαξης του Εθνικού συμφέροντος και της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου». Ζητούμενο, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι ο περιορισμός και ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν. Ως εκ τούτου, «στο πλαίσιο του σταθεροποιητικού και ειρηνικού ρόλου της χώρας στην περιοχή η διπλωματική οδός πρέπει να οδηγήσει σε λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κατατείνουν σε αυτό», υποστήριξε ο υφυπουργός.

Κατά τον ίδιο, η θέση της χώρας είναι σαφής και έχει αποτυπωθεί με ενάργεια. «Υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, κατά την οποία η Ελλάδα είναι παρούσα, γιατί πλέον η φωνή της έχει ισχυροποιηθεί, διαθέτει διπλωματικό κεφάλαιο που έχει ενισχυθεί από την ενδυνάμωση της αμυντικής της ικανότητας. «Με τη δέουσα προσοχή πάντοτε, γιατί οι εξελίξεις επιφυλάσσουν και εκπλήξεις, η χώρα μας υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον και ταυτόχρονα τον ρόλο της στην περιοχή. Εκ της ιδιότητάς της, ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας που διατηρεί σταθερές σχέσεις με τις ΗΠΑ, χώρας του ΝΑΤΟ, και σταθερού συνομιλητή με όλους τους παίκτες της περιοχής, η Ελλάδα συμμετέχει στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή», υποστήριξε κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ