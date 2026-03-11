Ισραήλ: «Χωρίς κανένα χρονικό όριο» η επίθεση κατά του Ιράν

«Τα νεκροτομεία των νοσοκομείων είναι γεμάτα και μιλάμε εδώ για τρομοκρατικές δυνάμεις - όχι για αμάχους - και αυτό πρέπει σίγουρα να συνεχισθεί».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι η επίθεση που πραγματοποιείται από κοινού με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχισθεί «χωρίς χρονικό όριο» και διαβεβαίωσε ότι έχουν προκληθεί βαριές απώλειες στις ιρανικές δυνάμεις.

«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχισθεί χωρίς κανένα όριο, για όσο χρόνο χρειάζεται, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και να αποφασίσουμε για την έκβαση της εκστρατείας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του, κατά την διάρκεια σύσκεψης με μέλη της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας.

«(Τα μέλη) της ιρανικής ηγεσίας που επιβίωσαν διαφεύγουν σαν τα ποντίκια στα τούνελ, ακριβώς όπως η ηγεσία της Χαμάς στην Γάζα», δήλωσε επίσης ο Κατς.

Επέμεινε ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να στοχεύουν «στρατηγικούς στόχους του καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε ολόκληρο το Ιράν, μέρα την μέρα, στόχο τον στόχο».

«Τα νεκροτομεία των νοσοκομείων είναι γεμάτα και μιλάμε εδώ για τρομοκρατικές δυνάμεις - όχι για αμάχους - και αυτό πρέπει σίγουρα να συνεχισθεί. Θα συνεχίσουμε επίσης να το κάνουμε για να επιτρέψουμε στο ιρανικό λαό να εξεγερθεί, να δράσει και να ανατρέψει αυτό το καθεστώς. Εν τέλει, απ' αυτούς εξαρτάται», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ