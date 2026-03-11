Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Δύο πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα από Ντουμπάϊ και Ντόχα

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα γίνουν σήμερα από το Ντουμπάι και τη Ντόχα, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του ΥΠΕΞ. Η πρώτη από το Ντουμπάϊ με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 18:00 με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από τη Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται με σταθερούς ρυθμούς και έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα πάνω από 1000 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

