Έκλεισε η ελβετική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Έκλεισε η ελβετική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Ελβετία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ελβετία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή και των αυξανόμενων κινδύνων ασφαλείας, ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ.

Ο πρέσβης και επτά Ελβετοί μέλη του προσωπικού εγκατέλειψαν το Ιράν οδικώς και είναι ασφαλείς εκτός της χώρας, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. «Θα επιστρέψουν στην Τεχεράνη μόλις το επιτρέψει η κατάσταση».

Η Ελβετία θα συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτή την γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, για διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρέσβης
Ελβετία
Ιράν
