Η ιταλική φρεγάτα Federico Martinengo έφτασε στην Κύπρο

Όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές, η πυραυλική φρεγάτα Federico Martinengo βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Είχε αναχωρήσει από το ιταλικό λιμάνι του Τάραντα την περασμένη Παρασκευή και το πληρωμά της αποτελούν πάνω από εκατόν εξήντα άνδρες και γυναίκες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για πρωτοβουλία υπέρ της προστασίας της Κύπρου, την οποία η Ιταλία ανέλαβε σε συντονισμό με την Γαλλία, την Ισπανία και την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

