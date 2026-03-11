Έρευνα ΕΕΑ: 93,7% πιστεύει πως οι τιμές ακινήτων έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται σε ένα από τα σοβαρότερα για την ελληνική κοινωνία.

Το 93,7% των συμμετεχόντων σε έρευνα για την αγορά ακινήτων δηλώνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία, επιβεβαιώνοντας την πίεση που δέχεται η αγορά κατοικίας και αναδεικνύοντας το στεγαστικό ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση με βάση τα ευρήματα έρευνας του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και της Επιτροπής Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και τον ρόλο των μεσιτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι που οι πολίτες θεωρούν βασικούς για την άνοδο των τιμών αγοραπωλησίας. Στην κορυφή βρίσκεται η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές (34,2%), ενώ ακολουθούν η ανεπαρκής κρατική πολιτική για προσιτή κατοικία ή η έλλειψη κινήτρων για νέα οικοδομή (28,9%) και η αύξηση του κόστους κατασκευής και των πρώτων υλών (23%).

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών, οι ερωτηθέντες προκρίνουν, κυρίως, την ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων μέσω κινήτρων (41,5%). Ακολουθούν η ανάπτυξη κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας (36,5%), οι φορολογικές ελαφρύνσεις (31,9%), η παροχή κινήτρων για την κατασκευή νέων κατοικιών (28,6%) και τα κίνητρα για ανακαίνιση ή ανακατασκευή κατοικιών (25,3%).

Σημαντικό εύρημα χαρακτηρίζεται, επίσης, το γεγονός ότι το 61,5% όσων πραγματοποίησαν τα τελευταία πέντε χρόνια αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου αξιοποίησε μεσιτικές υπηρεσίες, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο των επαγγελματιών του κλάδου στην αγορά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν βασικό θέμα συζήτησης στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, που διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 09:30, στον 2ο όροφο του ΕΕΑ.

Η διοργάνωση αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεσιτών, την αναζήτηση λύσεων και την ενίσχυση της ενότητας και της ανάπτυξής του.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις τιμές στην αγορά ακινήτων και τις μεσιτικές υπηρεσίες αναδεικνύει το πολύ σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολίτες και επιχειρήσεις. Ουσιαστικά αυτό, μαζί με την ακρίβεια, είναι τα προβλήματα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την κοινωνική συνοχή. Από τα ευρήματα φαίνεται ξεκάθαρα η δυσκολία στην αναζήτηση στέγης, καθώς και η ανάγκη για περισσότερα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κοινωνία ζητά στήριξη αυτήν τη δύσκολη στιγμή και η πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, είναι βέβαιο ότι αυτή η έρευνα θα απασχολήσει και τις εργασίες της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, που διοργανώνει το ΕΕΑ, σε μία προσπάθεια να καθιερωθεί ως θεσμός, όπως ήδη έχουμε επιτύχει με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ενότητα του κλάδου και στη δημιουργία περαιτέρω προοπτικών ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, Γιάννης Ζιάβρας, σημείωσε: «Ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, η τελική διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και όχι από τους μεσίτες, όπως συχνά πιστεύεται».

Αναφερόμενος στη Συνδιάσκεψη, πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει κοντά μεσίτες από όλη την Ελλάδα, να αναδείξει τον ρόλο των Επιμελητηρίων στον κλάδο και να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ