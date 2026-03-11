ESMA: Σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου οι χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ - Στη δημοσιότητα η έκθεση αξιολόγησης ρίσκου

Η πειθαρχημένη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων παραμένουν κρίσιμες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αγορών, επισημαίνει η πρόεδρος της ESMA, Verena Ross.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε σήμερα την πρώτη έκθεση παρακολούθησης κινδύνων για το 2026, στην οποία περιγράφονται οι βασικοί κίνδυνοι και οι ευπάθειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Σύμφωνα με την ESMA, οι κίνδυνοι για τις αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν υψηλοί, παρά την ανθεκτική πορεία των αγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Όπως διευκρινίζεται, η αξιολόγηση κινδύνων για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε πολύ πριν από τα πρόσφατα σοκ στην παγκόσμια οικονομία που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στην ΕΕ και διεθνώς επιβεβαιώνουν τους μηχανισμούς μετάδοσης και τις ευαισθησίες που είχε ήδη εντοπίσει η ESMA.

Η πιθανότητα αιφνίδιων και έντονων διακυμάνσεων στις τιμές των αγορών παραμένει υψηλή, καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αποτιμήσεις των μετοχών εμφανίζονται απαιτητικές και οι οικονομικές προοπτικές στην ΕΕ παραμένουν αβέβαιες. Η αυξανόμενη συσχέτιση τιμών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης κραδασμών μεταξύ αγορών, ενώ οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αυξάνονται τόσο σε κλίμακα όσο και σε πολυπλοκότητα, ενισχύοντας τον κίνδυνο λειτουργικών διαταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η πρόεδρος της ESMA, Verena Ross, δήλωσε:

«Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τις αγορές, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων, καθώς και σε αυξημένη μεταβλητότητα. Η τελευταία ανάλυση παρακολούθησης κινδύνων της ESMA επισημαίνει την πιθανότητα άτακτων διορθώσεων στις αγορές, που θα μπορούσαν να μεταδοθούν σε διαφορετικούς τομείς. Σε αυτό το περιβάλλον, η πειθαρχημένη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων παραμένουν κρίσιμες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αγορών, που αποτελεί βασικό στόχο της ESMA».

Πέρα από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου, η έκθεση της ESMA παρουσιάζει τις εξελίξεις και τις συνθήκες στις βασικές κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές ενότητες για επιλεγμένα θέματα, όπως η ευαισθησία των κρατικών ομολόγων της ΕΕ σε απρόβλεπτα γεγονότα, η έκθεση των επενδυτικών κεφαλαίων σε ιδιωτική χρηματοδότηση, οι τάσεις στις εισαγωγές εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς και οι φυσικοί κίνδυνοι και τα λεγόμενα catastrophe bonds.