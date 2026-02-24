Χάνουν έδαφος οι ευρωαγορές στο νέο δασμολογικό τοπίο που διαμορφώνεται

Πτωτική τροχιά διαγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται το νέο, παγκόσμιο εμπορικό τοπίο συναλλαγών μετά και την τελευταία κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πτωτική τροχιά διαγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται το νέο, παγκόσμιο εμπορικό τοπίο συναλλαγών μετά και την τελευταία κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 0,11% στις 6278 μονάδες, ενώ όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Στη Γερμανία, ο DAX χάνει 0,32% στις 24.906 μονάδες, ενώ στη Γαλλία ο CAC 40 υποχωρεί 0,22%, στις 8.478 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 κινείται στο -0,37% και τις 10.644 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 χάνει 0,81% στις 18.144 μονάδες, ενώ στην Ιταλία ο FTSE MIB, χάνει 0,27% στις 46.573 μονάδες.

Οι αγορές αντέδρασαν πτωτικά ήδη από χθες, μετά την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει ΄νεαν νέο, παγκόσμιο δασμό 10% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την κίνηση αυτή, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι ανέστειλε τις εργασίες για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ που είχε συμφωνηθεί το περασμένο καλοκαίρι.

Οι αγορές των ΗΠΑ ένιωσαν επίσης την πίεση από το μέτρο των δασμών, με τις μετοχές να σημειώνουν πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποτιμήσουν τη νέα εμπορική πολιτική, αλλά και τους επίμονους φόβους σχετικά με τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία.

Ο Τραμπ υπενθύμισε τη Δευτέρα τη δυνατότητα που έχει να επιβάλει υψηλότερους δασμούς για χώρες που θέλουν να «παίζουν παιχνίδια», αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τους «αμοιβαίους» δασμούς του την περασμένη εβδομάδα.

Στα εταιρικά νέα, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered ανακοίνωσε τα ετήσια κέρδη της και, παρόλο που τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 6,96 δισ. δολάρια, ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 11,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση της LSEG.