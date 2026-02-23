Απώλειες στις ευρωαγορές μετά το κομφούζιο με τους δασμούς Τραμπ

Το Ευρωκοινοβούλιο πάγωσε το εμπορικό deal με ΗΠΑ. Ο Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ πιο υψηλό χτύπημα τις χώρες που θα παίξουν με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου».

Με το αριστερό ξεκίνησαν την νέα εβδομάδα οι ευρωαγορές τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν την δασμολογική σύγχυση που έχει προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις HΠΑ και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να προειδοποιεί με «πολύ πιο υψηλό χτύπημα τις χώρες που θα παίξουν με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου».

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,45% στις 627,70 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,24% στις 6.116 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 1,06% στις 24.991 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,22% στις 8.497 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,02% στις 10.684 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,49% στις 46.699 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε 0,68% στις 18.287 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της βρετανικής εταιρείας λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών JD Sports ανέβηκε στην κορυφή του Stoxx 600, με ράλι 3,38%, αφού ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει περίπου 200 εκατ. στερλίνες τους επενδυτές μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Ο τίτλος της Rolls-Royce απώλεσε 0,23% μετά από δημοσιεύματα ότι η βρετανική πολυεθνική προετοιμάζει μια νέα επαναγορά μετοχών ύψους 1,5 δισ. στερλινών που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Η μετοχή της εταιρείας εξειδικευμένων χημικών προϊόντων Johnson Matthey κατέρρευσε 16,36%, αφού συμφώνησε να μειώσει κατά το 25% την τιμή της Catalyst Technologies στα 1,3 δισ. λίρες, η οποία εξαγοράζεται από την Honeywell International. Στο μέτωπο των μάκρο, η έρευνα επιχειρηματικού κλίματος Ifo της Γερμανίας έδειξε πως η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει σφυγμό με τόνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. «Η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ζωής», τόνισε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουστ.

Οι ευρωαγορές είχαν κλείσει την περασμένη εβδομάδα με ρεκόρ και άνοδο 2,1%, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε κατά ενός σημαντικού μέρους των «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι τώρα θα εισήγαγε έναν νέο, γενικό παγκόσμιο δασμό 15%, από 10%. Οι νέοι δασμοί θα «τεθούν σε ισχύ αμέσως», τόνισε ο Τραμπ και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετοι δασμοί.