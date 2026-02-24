Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στη ρωσική Transneft

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης 48 πετρελαιοφόρα, δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις στον κολοσσό αγωγών μεταφοράς πετρελαίου Transneft, μεταξύ 300 άλλων περίπου ρωσικών στόχων, στο μεγαλύτερό της, όπως το χαρακτήρισε, πακέτο μέτρων από τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανακοινώνοντας τις κυρώσεις κατά την τέταρτη επέτειο του πολέμου, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η Transneft ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρίες αγωγών πετρελαίου στον κόσμο και αυτή που μεταφέρει πάνω από το 80% των ρωσικών εξαγωγών αργού. Στοχοθετήθηκε προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σήμερα σε αποφασιστικές ενέργειες για να διαταράξει τη ροή κρίσιμης σημασίας χρηματοδότησης, στρατιωτικού εξοπλισμού και εσόδων που συντηρούν τη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ