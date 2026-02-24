Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: «Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας»

«Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο».

Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ με αφορμή την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

