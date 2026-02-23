Το Ευρωκοινοβούλιο «φρέναρε» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι Ευρωβουλευτές ανέστειλαν το νομοθετικό έργο για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση 17:38

Tο πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις HΠΑ αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς. Οι Ευρωβουλευτές ανέστειλαν το νομοθετικό έργο για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την πλειοψηφία των αμοιβαίων δασμών Τραμπ σε όλο τον κόσμο.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί... και δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ή πώς οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν πραγματικά το τέλος της συμφωνίας», τόνισε ο επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε. Η Ζέλιανα Ζόβκο, επικεφαλής διαπραγματεύτρια για το εμπόριο στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανέφερε στο Bloomberg ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή» από το να καθυστερήσουμε τη διαδικασία έγκρισης για να επιδιώξουμε να διευκρινίσουμε την κατάσταση.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πάγωσαν τη διαδικασία έγκρισης μια φορά στο παρελθόν, όταν ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέβλεπε δασμολογικό συντελεστή 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, και άρση για τα αμερικανικά βιομηχανικά αγαθά που κατευθύνονται στη Γηραιά Ήπειρο.

Η εμπορική συμφωνία αντιμετώπισε ήδη μια δύσκολη πορεία προς την επικύρωση. Μετά την αρχική συμφωνία, οι ΗΠΑ επέκτειναν τον δασμό 50% στα μέταλλα σε εκατοντάδες επιπλέον προϊόντα, εξοργίζοντας τους νομοθέτες της ΕΕ και τους αρμόδιους αξιωματούχους. Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία ενέτειναν αυτή την απογοήτευση, οδηγώντας ορισμένους να ζητήσουν την ακύρωση της συμφωνίας.