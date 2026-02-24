H ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε ρομποτικές λύσεις και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των καταστημάτων της

Στρατηγική συνεργασία με την Gerobo International για την αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για την αξιοποίηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά στην υιοθέτηση προηγμένων ρομποτικών λύσεων καθαρισμού, σε συνεργασία με την Gerobo International.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, στη διασφάλιση σταθερά υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των καταστημάτων της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, εγκαθίστανται συνεργατικά ρομποτικά συστήματα καθαρισμού (cobots) με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία λειτουργούν βάσει προγραμματισμένων σεναρίων και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χώρου. Η αξιοποίηση των συστημάτων αυτών επιτρέπει τη συστηματική και ομοιόμορφη ποιότητα καθαρισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της κατανάλωσης πόρων, όπως ενέργεια και νερό.

Η τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι εργαζόμενοι της ΑΒ αναλαμβάνουν τον ρόλο της εποπτείας και διαχείρισης των ρομποτικών εφαρμογών, έχοντας λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενισχύει τον ρόλο των ανθρώπων της σε ένα σύγχρονο και τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Η εφαρμογή των ρομποτικών λύσεων προσφέρει πολλαπλά λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων:

Διασφάλιση σταθερών προδιαγραφών καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των καταστημάτων

Βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων

Δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης λειτουργικών δεδομένων

Αποδέσμευση ανθρώπινου δυναμικού για εστίαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη

Η συνεργασία με την Gerobo International αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική κατεύθυνση της ΑΒ Βασιλόπουλος για επενδύσεις που συνδυάζουν τεχνολογική πρόοδο, επιχειρησιακή αποδοτικότητα και υπεύθυνη λειτουργία. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες τέτοιου είδους, η εταιρεία επιδιώκει να διαμορφώνει ένα σύγχρονο περιβάλλον αγορών, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και ενισχύει καθημερινά την εμπειρία των πελατών της.