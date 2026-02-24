Η FedEx στρέφεται κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να της επιστραφούν δασμοί

Στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ προσέφυγε η FedEx ζητώντας να της επιστραφούν δασμοί τους οποίους είχε καταβάλει βάσει ενός νόμου περί εκτάκτων εξουσιών.

Στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ προσέφυγε η FedEx ζητώντας να της επιστραφούν δασμοί τους οποίους είχε καταβάλει βάσει ενός νόμου περί εκτάκτων εξουσιών, για τον οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε πρόσφατα πως ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή δασμών.

Σε προσφυγή της την οποία κατέθεσε χθες, Δευτέρα, στο αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, η FedEx ζητάει «πλήρη επιστροφή» όλων των δασμών τους οποίους κατέβαλε βάσει του Νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA). Η αγωγή στρέφεται εναντίον της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, η οποία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε τον IEEPA για να επιβάλει δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει μονομερώς δασμούς.

Οι δικαστές δεν αποφάνθηκαν αν η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει τους δασμούς στους εισαγωγείς, αφήνοντας να αποφασίσουν για το ζήτημα κατώτερα δικαστήρια.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν την προσφυγή της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή από εταιρεία των ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η εταιρεία ταχυμεταφορών και επιμελητείας υποστήριξε ότι υπέστη ζημιά καταβάλοντας δασμούς οι οποίοι έχουν πλέον κηρυχθεί παράνομοι.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, παρατηρητές προέβλεψαν κύμα προσφυγών για επιστροφή των δασμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του πανεπιστημίου της Πενισλβάνια, οι πιθανές επιστροφές δασμών μπορεί να φθάσουν συνολικά τα περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 2,5% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.