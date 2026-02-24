Το Revolut Pay ενσωματώνεται στις επιλογές πληρωμής του efood

H συνεργασία επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους σε περισσότερα από 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη τη χώρα εύκολα και γρήγορα.

Σε συνεργασία προχωρούν το efood και η Revolut, με στόχο να κάνουν την εμπειρία πληρωμών για τους χρήστες της υπηρεσία διανομής ακόμα πιο εύκολη, γρήγορη και ασφαλή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Revolut Pay προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία ολοκλήρωσης αγοράς με ένα μόνο κλικ, καθώς ενσωματώνεται στις επιλογές πληρωμής του efood. Αυτή η νέα συνεργασία επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους σε περισσότερα από 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη τη χώρα εύκολα και γρήγορα, χωρίς την ανάγκη πληκτρολόγησης των στοιχείων της κάρτας τους σε κάθε συναλλαγή.

Με την ευκαιρία της έναρξης της συνεργασίας τους, efood και Revolut προσφέρουν αποκλειστικά προνόμια στους πελάτες τους στην Ελλάδα. Οι νέοι χρήστες της Revolut μπορούν να ολοκληρώσουν την αγορά τους με το Revolut Pay δημιουργώντας έναν λογαριασμό Revolut και να κερδίσουν bonus 20 ευρώ με αγορά από 5 ευρώ (ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας).

Οι υπάρχοντες πελάτες της Revolut που πληρώνουν στο efood με Revolut Pay θα λάβουν έως και 5x RevPoints για τις αγορές τους μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 26 Μαρτίου (ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Οι πελάτες πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης RevPoints και οι πόντοι που μπορούν να κερδίσουν εξαρτώνται από το πρόγραμμα που διαθέτουν. Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις για τα RevPoints).

Ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, CFO στο efood, δήλωσε: «Στο efood αναζητούμε διαρκώς τρόπους να κάνουμε την εμπειρία παραγγελίας ακόμα πιο απλή, γρήγορη και ασφαλή για τους χρήστες μας. Η ενσωμάτωση του Revolut Pay έρχεται να ενισχύσει τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής, προσφέροντας ένα ακόμη πιο εύκολο checkout. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Revolut, διευκολύνουμε τους χρήστες μας να ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις πληρωμών».

Ο Alex Codina, General Manager of Merchant Payment στη Revolut, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επέκταση του Revolut Pay στο δυναμικό οικοσύστημα του food delivery στην Ελλάδα. Το efood έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους γεύματα, θέτοντας ψηλά τον πήχη για την ταχύτητα και την εμπειρία του πελάτη. Μέσω της συνεργασίας μας, καθιστούμε τη διαδικασία του checkout πιο γρήγορη, πιο ασφαλή και απρόσκοπτη, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους σε δευτερόλεπτα. Παράλληλα, υποστηρίζουμε χιλιάδες επιχειρήσεις με μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση πληρωμών. Μαζί, στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στην αγορά σε όλη την Ελλάδα».

Η συνεργασία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας του efood και αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση των δύο εταιρειών να προσφέρουν σύγχρονες, ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία των χρηστών.