Βρέθηκε κάτω από τα 63.000 δολάρια το bitcoin

Βουτιά άνω του 5% έκανε η τιμή του bitcoin για να υποχωρήσει κάτω από τα 63.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές παραμένουν αντιμέτωποι με τις ολοένα και κλιμακούμενες δασμολογικές εντάσεις, αλλά και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο βρέθηκε να διαπραγματεύεται έως τα 62.964,64 δολάρια εν μέσω επενδυτικών πιέσεων για απομάκρυνση από τα assets υψηλού ρίσκου. Αυτή την ώρα χάνει 1,99%, στα 63.159 δολάρια.

«Η πτώση του bitcoin μοιάζει λιγότερο με ένα σοκ που αφορά συγκεκριμένα τα κρυπτονομίσματα και περισσότερο με μια κλασική επαναφορά του κλίματος κινδύνου», σχολιάζει ο Christopher Hamilton, επικεφαλής λύσεων επενδύσεων πελατών, Ασίας-Ειρηνικού (APAC) εκτός Ιαπωνίας στην Invesco.

Η πτώση πιθανότατα αντανακλά μια «τακτική μείωση του κινδύνου» παρά μια διαρθρωτική έξοδο, πρόσθεσε ο Hamilton.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει «μέσα στις επόμενες πιθανότατα 10 ημέρες» αν θα προχωρήσει σε πλήγμα κατά του Ιράν, εν μέσω της αντίστασής του σε μια νέα πυρηνική συμφωνία. Έκτοτε οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί, με την Ουάσινγκτον να συνεχίζει να αναπτύσσει στρατιωτικά μέσα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Bitcoin έχει καταγράψει έντονο selloff από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια, με την πτωτική πορεία να συνεχίζεται και στο νέο έτος. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχωρεί κατά 27% από την αρχή του έτους και έχει χάσει 50% σε σχέση με το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Το βασικότερο ζήτημα είναι ότι το Bitcoin παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο στις συνθήκες παγκόσμιας ρευστότητας. Αν οι αγορές ερμηνεύσουν την εμπορική πολιτική ως σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών, τα κρυπτονομίσματα θα το αισθανθούν πρώτα», δήλωσε ο Μπίλι Λιούνγκ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στη Global X Australia.