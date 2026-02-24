ΧΑ: Νέες πιέσεις στις τράπεζες, στήριξη στον Γενικό Δείκτη από μη τραπεζικά blue chips

Η ελληνική αγορά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών, προερχόμενη από δύο πτωτικές εβδομάδες.

Εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας για τους αμερικανικούς δασμούς, ανησυχίας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο «μέτωπο» του Ιράν, αλλά και εν αναμονή των αποτελεσμάτων που ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα ελληνικές εισηγμένες, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κινείται την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η ελληνική αγορά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών, προερχόμενη από δύο πτωτικές εβδομάδες. Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η αγορά δείχνει ότι διαθέτει εν δυνάμει αγοραστές που απορροφούν την προσφορά. «Φαίνεται ότι η κίνηση μέχρι τώρα είναι καθαρά διορθωτική και δεν έχουμε ακόμη δει το τέλος του έργου στην παρούσα φάση» σημειώνει η χρηματιστηριακή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «το γεωπολιτικό παραμένει ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις αγορές, ωστόσο δεν μπορεί να προεξοφληθεί κάτι τέτοιο. Η μεσοπρόθεσμη τάση και η ρευστότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη δική μας αγορά».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δασμών, ξένοι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η αβεβαιότητα επανέρχεται, με διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στο μεταξύ, η προφορική ανακοίνωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για δασμούς ύψους 15% δεν συνοδεύτηκε ποτέ από κάποια επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που σημαίνει ότι, έως και σήμερα το πρωί, ο νέος συντελεστής δασμών διαμορφώνεται στο 10% - στοιχείο που κάνει την εικόνα ακόμα πιο θολή.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναστείλει την έγκριση των δεσμεύσεων της ΕΕ, όταν κλιμακώθηκε η σύγκρουση γύρω από τη Γροιλανδία. Πλέον παραμένει ασαφές εάν το Κοινοβούλιο θα πιέσει για πλήρη επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, αν και οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η αμερικανική κυβέρνηση πιθανώς θα βασιστεί σε κλαδικούς δασμούς και σε μέτρα με βάση το άρθρο 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, προκειμένου να ασκήσει πίεση προς την ΕΕ ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Εντός συνόρων, οι επενδυτές αναμένουν αυτή την εβδομάδα ανακοινώσεις αποτελεσμάτων την Πέμπτη 26/2 από τις Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdings, και την Παρασκευή 27/2 από τις ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η Euroxx σχολιάζει σε ανάλυσή της ότι αναμένει ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο, με βασικό χαρακτηριστικό την δυναμική αύξηση των καθαρών χορηγήσεων στο τέλος του 2025 και σχετικά σταθερά περιθώρια. Εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η προσοχή της αγοράς θα στραφεί κυρίως στις προοπτικές για το 2026 και στους τριετείς χρηματοοικονομικούς στόχους που θα παρουσιάσουν οι διοικήσεις.

Στο ταμπλό, λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.274,84 μονάδες με οριακά κέρδη 0,05%, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου και έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 2.260,68 μονάδες.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 1,13% στις 2.568,26 μονάδες, με τις μετοχές των Eurobank και ΕΤΕ να καταγράφουν απώλειες περί του 1,8%-1,9% και τις Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς περί του 0,8%,

Ο μέχρι στιγμής τζίρος διαμορφώνεται σε 54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,68 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 43 τίτλους σε θετικό έδαφος, 62 σε αρνητικό και 45 αμετάβλητους.