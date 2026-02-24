Ουκρανία - Ρωσία: Λάιεν και Κόστα στο Κίεβο για την 4η επέτειο από την εισβολή

Στο Χ η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί «να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».

Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο να εκφράσει την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας και θα πάρει μέρος μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο Χ η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί «να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



Εξάλλου οι τρεις ηγέτες θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων, η οποία συνασπίζει συμμάχους του Κιέβου.

Σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα θα παραστούν «σε τελετή μνήμης» μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και θα επισκεφθούν ουκρανική ενεργειακή υποδομή που υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ουκρανία, μια χώρα η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και πριν τον πόλεμο.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 588 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Κιέβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕ και του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα.

