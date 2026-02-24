Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία - Ρωσία: Λάιεν και Κόστα στο Κίεβο για την 4η επέτειο από την εισβολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία - Ρωσία: Λάιεν και Κόστα στο Κίεβο για την 4η επέτειο από την εισβολή
Στο Χ η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί «να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».

Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο να εκφράσει την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας και θα πάρει μέρος μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο Χ η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί «να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».

Εξάλλου οι τρεις ηγέτες θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων, η οποία συνασπίζει συμμάχους του Κιέβου.

Σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα θα παραστούν «σε τελετή μνήμης» μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και θα επισκεφθούν ουκρανική ενεργειακή υποδομή που υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ουκρανία, μια χώρα η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και πριν τον πόλεμο.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 588 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Κιέβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕ και του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στο μικροσκόπιο τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Ποιος αγοράζει τα χωράφια μας;

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Αντόνιο Κόστα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider