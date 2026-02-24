Euroxx: Ισχυρό το δ’ τρίμηνο των τραπεζών - Το βλέμμα στις προοπτικές του 2026

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αναμένει για τις ελληνικές τράπεζες αναμένει η Euroxx, καθώς ξεκινά αυτή την εβδομάδα η περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για τον κλάδο.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Euroxx, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών καταγράφουν άνοδο 12% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (+4,2% για τον δείκτη SX7P), παρά την πρόσφατη διόρθωση που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα παλαιά δάνεια του νόμου Κατσέλη - με διαχειρίσιμο αντίκτυπο, κατά την εκτίμηση της χρηματιστηριακής.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο δείκτη P/E περίπου 8,3x με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, έναντι περίπου 9,6x για τις ομοειδείς τράπεζες της περιφέρειας, αλλά με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και σε ισχυρό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η Eurobank και η Πειραιώς παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές της Euroxx ενόψει των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος αποτελεσμάτων ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με την Τράπεζα Πειραιώς να ανοίγει τον κύκλο την Πέμπτη το πρωί πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Η Eurobank ανακοινώνει επίσης αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025 την Πέμπτη, ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank θα ανακοινώσουν αποτελέσματα την Παρασκευή το πρωί. Η Euroxx αναμένει ότι όλες οι τράπεζες, πλην της Alpha Bank, η οποία προγραμματίζει investor day το β’ τρίμηνο του 2026, θα παρουσιάσουν μαζί με τα αποτελέσματα και τους τριετείς στόχους τους. Η Optima Bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 3 Μαρτίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιήσει επίσης investor day στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου.

Θετικές προοπτικές

Στα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του κλάδου, η Euroxx αναμένει οριακή βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον απορροφήσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων. Επίσης, ισχυρή διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες που θα στηρίξει τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη, εποχική αύξηση των λειτουργικών εξόδων και απουσία αρνητικών εκπλήξεων στο κόστος κινδύνου.

«Εκτιμούμε ότι οι στόχοι των επιχειρηματικών σχεδίων θα επιβεβαιώσουν τη θετική μας στάση για τον κλάδο, με ισχυρό σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης χορηγήσεων 8%-10%, σχεδόν 10% ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή και ανοδικό περιθώριο στους δείκτες διανομής κερδών» καταλήγουν οι αναλυτές της Euroxx.