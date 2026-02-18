«Ταύρος» για το Χρηματιστήριο η AXIA - Οι κορυφαίες επιλογές

Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, υποστηριζόμενο από βελτιωμένα θεμελιώδη, αποκλιμάκωση του country risk και ενίσχυση της επενδυτικής ορατότητας

Με πέντε συνεχόμενα θετικά έτη και σωρευτικά κέρδη 162% από τις αρχές του 2021, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαίωσε και το 2025 τη δυναμική της, καταγράφοντας άνοδο 44,3%. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν το ανοδικό μομέντουμ μπορεί να διατηρηθεί, όπως επισημαίνει η AXIA Ventures.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, υποστηριζόμενο από βελτιωμένα θεμελιώδη, αποκλιμάκωση του country risk και ενίσχυση της επενδυτικής ορατότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε θετική απόδοση της τάξης του 10%-20% για το 2026, με βασικούς καταλύτες την αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων (re-rating).

Επιστροφή σε τροχιά αύξησης κερδών

Μετά από μια ουσιαστικά στάσιμη χρονιά σε επίπεδο εταιρικής κερδοφορίας το 2025 —κυρίως λόγω χαμηλότερων επιδόσεων των τραπεζών— το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει εκ νέου άνοδο των καθαρών κερδών σε επίπεδο αγοράς, κατά περίπου 7%. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, όπου προβλέπεται ρυθμός ανόδου της κερδοφορίας κοντά στο 9%, ενώ για τις τράπεζες αναμένεται αύξηση σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Παράλληλα, τα ενεργά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών από μεγάλες και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις ενισχύουν τη δυναμική των κερδών ανά μετοχή (EPS), ενώ οι διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα, στηριζόμενες τόσο σε αυξημένα payout ratios όσο και στη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας.

Ελκυστικές αποτιμήσεις παρά το re-rating

Παρά την επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων που σημειώθηκε το 2025, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ παραμένει σε discount άνω του 30% έναντι των ιστορικών του επιπέδων (προ κρίσης), αλλά και σε σύγκριση με βασικούς διεθνείς δείκτες, όπως οι SXXP και MSCI EM, τόσο σε όρους P/E όσο και EV/EBITDA.

Η σταδιακή μείωση του κινδύνου χώρας, η βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρικής κερδοφορίας και η προοπτική περαιτέρω σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες αγορές δημιουργούν περιθώρια σταδιακής σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα έτη.

Οι βασικοί μοχλοί για το 2026

Οι παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν την πορεία της αγοράς την επόμενη χρονιά εστιάζονται σε πέντε βασικούς άξονες:

υψηλότερη κερδοφορία και αυξημένες χρηματικές διανομές,

αυξημένη εταιρική δραστηριότητα (corporate actions) που διατηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον,

υγιές μακροοικονομικό περιβάλλον και πολιτική σταθερότητα,

ενδεχόμενες κινήσεις M&A σε τραπεζικό και ενεργειακό κλάδο,

πιθανή επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

Επιπρόσθετα, η σταδιακή ενσωμάτωση της εγχώριας αγοράς στην πλατφόρμα της Euronext εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς το τέλος του έτους, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή και τη ρευστότητα των ελληνικών μετοχών.

Εξωτερικοί οι βασικοί κίνδυνοι

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου εντοπίζονται κυρίως στο εξωτερικό περιβάλλον και σχετίζονται με πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις διεθνώς. Με δεδομένο ότι οι αποτιμήσεις στις διεθνείς αγορές μετοχών παραμένουν υψηλές σε ιστορικούς όρους, ακόμη και περιορισμένες αρνητικές εκπλήξεις στις μακροοικονομικές ή νομισματικές προσδοκίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι κορυφαίες επιλογές για το 2026

Σε επίπεδο επιλογών, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε εταιρείες που συνδυάζουν ισχυρή αύξηση κερδών, ικανοποιητική μερισματική απόδοση, ελκυστικές αποτιμήσεις και σαφείς καταλύτες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζει ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, ενώ εκτός χρηματοοικονομικού τομέα ξεχωρίζουν εταιρείες με ισχυρή επενδυτική δυναμική και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης, όπως όμιλοι υποδομών, ενέργειας και βιομηχανίας, καθώς και επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Στον μη χρηματοοικονομικό χώρο, η AXIA προτιμά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω της έκθεσης στο εγχώριο story υποδομών και παραχωρήσεων, τη ΔΕΗ που υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα με σημαντική ώθηση στην κερδοφορία, την Titan λόγω του φιλόδοξου σχεδίου επέκτασης, διαφοροποίησης και βελτίωσης αποδοτικότητας, καθώς και τη Jumbo, καθώς οι αναλυτές ότι η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου με βάση το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η σύνθεση των επιλογών της επενδυτικής αντανακλά, μεταξύ άλλων, την τρέχουσα προτίμησή της στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.