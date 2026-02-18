Ειδήσεις | Ελλάδα

«Φρένο» από ΥΠΕΘΟ σε νέες καντίνες και ξαπλώστρες στα Κουφονήσια

Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ, μίλησε για τη διαδικασία των δημοπρασιών αλλά και την άμεση απάντηση στις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας.

Τη διακοπή της διαδικασίας μίσθωσης των παραλιών Πορί και Ιταλίδα στα Κουφονήσια διέταξε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων και της δημοτικής κοινότητας.

