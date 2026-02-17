Wall Street: Νευρικές κινήσεις με ΑΙ και Ιράν να προκαλούν αβεβαιότητα

Μεταβλητότητα, με πολλά σκαμπανεβάσματα παρατηρείται στην Wall Street με την ανησυχία που προκαλούν τα πολύ φιλόδοξα και δαπανηρά projects του ΑΙ να παραμένουν στο προσκήνιο.

Μεταβλητότητα, με πολλά σκαμπανεβάσματα παρατηρείται στην Wall Street την Τρίτη μετά το τριήμερο λόγω της χθεσινής αργίας, με την ανησυχία που προκαλούν τα πολύ φιλόδοξα και δαπανηρά projects της τεχνητής νοημοσύνης να παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, ενώ παράλληλα παρακολουθούν τις εξελίξεις από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Ελβετία. Σκοπός τους είναι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης. Την ίδια ώρα, τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Αυτή την ώρα, φαίνεται να παγιώνεται το «κόκκινο» χρώμα στο ταμπλό, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να υποχωρεί 0,49% στις 49.259 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,61% στις 6.793 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,95% στις 22.340 μονάδες.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν μαζικές πωλήσεις σε εταιρείες λογισμικού την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street να καταγράψουν την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση τους από τα μέσα Νοεμβρίου. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones, με τα blue chips, έχασαν περισσότερο από 1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq Composite, έχασε περισσότερο από 2%, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα του, το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από το 2022.

Σήμερα, η μετοχή των Meta Platforms και Nvidia υποχωρούν περίπου 1,2% και 1,6% αντίστοιχα. Η Palantir Technologies χάνει επίσης περίπου 2%, ενώ οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης όπως η Micron Technology και η Sandisk, σημειώνουν επίσης πτώση πάνω από 3% και οι δύο.

«Οι αυτόκλητοι τιμωροί του disruption της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθαν στο προσκήνιο... με νέους στόχους», δήλωσε ο Ντάνιελ Σκέλι, επικεφαλής της ομάδας έρευνας αγοράς και στρατηγικής διαχείρισης πλούτου στην Morgan Stanley. «Με τον S&P 500 να παραμένει flat φέτος, η «bull» αγορά σίγουρα έχει πατήσει παύση και έχει δώσει τη θέση της σε μια «bull» αγορά... στην «disruption υστερία» τόνισε.

Οι ανησυχίες γύρω από το ΑΙ επισκιάζουν την τελευταία ένδειξη του δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ κατέβασε ταχύτητα τον Ιανουάριο καθώς αποκλιμακώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025. Ο δομικός πληθωρισμός «έτρεξε» με +0,3% σε επίπεδο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ετήσια και μηνιαία άνοδο για τους δύο δείκτες κατά 2,5% και 0,3% αντίστοιχα όπως αναφέρει το CNBC.

Σε σαφέστατα πιο θετικό επιχειρηματικό κλίμα, η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας Masimo εκτοξεύεται 34%, μετά την είδηση πως ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια της Danaher, μία εξαγορά που αναμένεται να φτάσει τα 10 δισ. δολ., σύμφωνα με τους Financial Times. Το deal θα μπορούσε να ανακοινωθεί από σήμερα και θα αποτιμούσε την Masimo, κατασκευάστρια συστημάτων παρακολούθησης ασθενών, σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια. Η κίνηση θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη εξαγορά της επίσης αμερικανικής Danaher από την απόκτηση της Cytiva, της μονάδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων που ανήκε στην GE Life Sciences, έναντι άνω των 21 δισ. δολαρίων το 2020, όπως αναφέρουν οι FT.