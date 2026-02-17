Ειδήσεις | Διεθνή

H επιχειρηματίας που έκλεψε την ισχυρότερη τράπεζα του κόσμου

Η Τσάρλι Τζαβίς έκλεψε 175 εκατομμύρια παριστάνοντας πως είχε 4 εκατομμύρια πελάτες. Είχε μόλις 10.

Συνήθως το οικοσύστημα των startup κατακλύζεται από νοοτροπίες στη λογική του «φάε τους ανταγωνιστές σου για να επιβιώσεις», «γίνε πλούσιος πριν τα 35» και άλλα τέτοια αγχωτικά.

Μερικές φορές εμφανίζονται όμως και κάποιοι ενδιαφέροντες τύποι (τους λές και απατεώνες) που καταφέρνουν να βρουν τις γκρίζες ζώνες σε τομείς της επιχειρηματικότητας και να αποκομίσουν κέρδη. Η Τσάρλι Τζαβίς, με γαλλικές και αμερικάνικες ρίζες, είδε ένα πρόβλημα: οι συμφοιτητές της στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Νέας Υόρκης ζορίζονταν πολύ να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια τραπεζών για την χρηματοδότηση των σπουδών της.

Αποφάσισε να κάνει κάτι για να τους βοηθήσει. Αν στην πορεία υπεξαιρούσε χρήματα για λογαριασμό της από μια «πηγή» με τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο, δεν θα ήταν κακό. Τι, όχι;

