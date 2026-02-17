Ξεκίνησαν οι νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στη Γενεύη

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα». «Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας.

Η ομάδα των Ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.