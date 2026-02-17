Η Mega Corporate Insurance μετονομάζεται σε NUVIA Insurance Brokers

Η Mega Corporate Insurance ανακοίνωσε τη μετεξέλιξή της σε NUVIA Insurance Brokers (NUVIA), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, αυτόνομης και ακόμη πιο δυναμικής πορείας.

Η Mega Corporate Insurance ανακοίνωσε τη μετεξέλιξή της σε NUVIA Insurance Brokers (NUVIA), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, αυτόνομης και ακόμη πιο δυναμικής πορείας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η εταιρεία η οποία έως σήμερα λειτουργούσε στο πλαίσιο του ομίλου Mega Brokers, εξελίσσεται πλέον σε ανεξάρτητη εταιρική οντότητα, διατηρώντας την ισχυρή της τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με εξειδίκευση στις εταιρικές ασφαλίσεις, στη διαχείριση κινδύνων και στις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας.

Στη διάρκεια της πορείας της, η MEGA Corporate Insurance που ιδρύθηκε το 1989 έχει καταβάλει αποζημιώσεις σημαντικού ύψους σε ευρύ φάσμα κλάδων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου στρατηγικού συνεργάτη. Παράλληλα, έχει συνάψει συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις με διεθνή προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο της νέας εποχής, γενικός διευθυντής θα είναι ο Σπήλιος Πετρόπουλος και διευθύντρια Πωλήσεων Έμιλυ Μπραίμη. Το νέο λογότυπο της NUVIA εμπνέεται από τις λέξεις new/novus και via, εκφράζοντας μια νέα διαδρομή στο χώρο της εταιρικής ασφάλισης και την εξέλιξη της εταιρείας σε έναν σύγχρονο, στρατηγικό συνεργάτη.