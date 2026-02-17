FT: «Κλειδώνει» το deal 10 δισ. δολαρίων Danaher - Masimo

Το deal θα μπορούσε να ανακοινωθεί από σήμερα και θα αποτιμούσε την Masimo, κατασκευάστρια συστημάτων παρακολούθησης ασθενών, σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια.

Κοντά σε συμφωνία 10 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας Masimo βρίσκεται η Danaher, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το deal θα μπορούσε να ανακοινωθεί από σήμερα και θα αποτιμούσε την Masimo, κατασκευάστρια συστημάτων παρακολούθησης ασθενών, σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια.

Η κίνηση θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη εξαγορά της Danaher από την απόκτηση της Cytiva, της μονάδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων που ανήκε στην GE Life Sciences, έναντι άνω των 21 δισ. δολαρίων το 2020, όπως αναφέρουν οι FT.

Η Danaher αναπτύσσει και πωλεί προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνολογία, τις βιοεπιστήμες και τη διαγνωστική. Εκτός από την Cytiva, κατέχει γνωστές επιχειρήσεις, όπως οι Beckman Coulter και Cepheid, καταγράφοντας λειτουργικά κέρδη 4,7 δισ. δολαρίων το 2025 και έσοδα 24,6 δισ. δολαρίων.

Η Masimo είναι περισσότερο γνωστή για τις τεχνολογίες παρακολούθησης ασθενών, όπως τα παλμικά οξύμετρα που μετρούν τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Η εταιρεία από την Καλιφόρνια ανέφερε ζημίες 266 εκατ. δολαρίων για το 2024.

Η αγορά συσκευών παρακολούθησης ασθενών που περιλαμβάνει συστήματα που παρακολουθούν ζωτικά σημεία όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και ο κορεσμός οξυγόνου αποτιμήθηκε σε περίπου 56,4 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί στα 137 δισ. δολάρια έως το 2034, με ετήσιο ρυθμό ανόδου 10%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η αγορά θα επεκταθεί με υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο ετήσιο ρυθμό έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των αυξανόμενων ποσοστών χρόνιων παθήσεων και τα προϊόντα παρακολούθησης της υγείας σε νοσοκομεία και στο σπίτι.