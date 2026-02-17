Bitcoin: «Παλεύει» για τα 67.000 δολάρια, συνεχίζεται η βουτιά των 4 εβδομάδων

Δεν δείχνει ικανό να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα, καθώς το Bitcoin διευρύνει το πτωτικό σερί που καταγράφει εδώ και τέσσερις εβδομάδες.

Δεν δείχνει ικανό να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα, καθώς το Bitcoin διευρύνει το πτωτικό σερί που καταγράφει εδώ και τέσσερις εβδομάδες, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί, όχι μόνο για το μέλλον του ψηφιακού asset, αλλά και για το γενικότερο μακροοικονομικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, το token έφτασε να υποχωρεί έως και 3,1% στα 66.707 δολάρια την Τρίτη, με τις απώλειες που σημειώνουν πολλοί τεχνολογικοί γίγαντες στην Wall Street, να επιβαρύνουν περαιτέρω την σημερινή συνεδρίαση. Αυτή την ώρα, μόλις κατάφερε να πιάσει ξανά τα 67.000 δολάρια, διαπραγματευόμενο στα 67.280,97 δολάρια, υποχωρώντας 1,4%.

Οι traders «ζυγίζουν» τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν και την μόνιμα στο προσκήνιο συζήτηση σχετικά με το εάν ο οικονομικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα ​​από τον τεχνολογικό τομέα. Οι προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας επανέρχονται επίσης στο προσκήνιο μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της περασμένης εβδομάδας, όπως τονίζει το Bloomberg.

Τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ Bitcoin funds σημείωσαν τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα καθαρών εκροών, με 360 εκατομμύρια δολάρια να αποσύρονται την περασμένη εβδομάδα. Το γενικότερο crypto κλίμα είναι εύθραυστο, κάτι που αποδεικνύει ο δείκτης «Fear and Greed» της CryptoQuant, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε επίπεδα "Ακραίου Φόβου" (Extreme Fear), με τιμές κοντά στο 10/100, γεγονός που υποδηλώνει πολύ επιφυλακτική στάση από τους επενδυτές.

«Τα μακροοικονομικά νέα έχουν συσχετιστεί στενά με το προφίλ κινδύνου των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους 12 μήνες», δήλωσε ο Πολ Χάουαρντ, διευθυντής της εταιρείας ανάπτυξης αγορών Wincent. Όπως τόνισε, μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς που αναμένεται την Παρασκευή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο σημαντική από τα συνηθισμένα πρακτικά της Fed ή τις εκθέσεις πληθωρισμού.

Οι επενδυτές συζητούν επίσης εάν το Bitcoin έχει παγιώσει ένα ανθεκτικό κατώτατο όριο. Πολλοί βλέπουν τα 60.000 δολάρια ως βασικό επίπεδο στήριξης, ωστόσο αυτό μπορεί να μην ισχύει εάν η όρεξη για ρίσκο επιδεινωθεί περαιτέρω, δήλωσε ο Ρόμπιν Σινγκ, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας φορολογίας κρυπτονομισμάτων Koinly.

«Μια μακροοικονομική ταλάντωση, ένα άλλο κύμα αβεβαιότητας ή ακόμα και μια απλή παρατεταμένη πτώση στο μέσο των 60.000 δολαρίων θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε μια πιο έντονη υποχώρηση στα 50.000 δολάρια», πρόσθεσε.