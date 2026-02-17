ΤτΕ: Πραγματοποιείται για 4η συνεχή χρονιά το Διεπιστημονικό Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο συνάντησης επιστημόνων με ενδιαφέρον για την οικονομική ιστορία.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται και φέτος, το Διεπιστημονικό Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας (ΔΙΕΣΟΙ).

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας της Ελλάδος, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Την επιστημονική ευθύνη του σεμιναρίου έχουν ο Ανδρέας Κακριδής (Πάντειο Πανεπιστήμιο και Τράπεζα της Ελλάδος) και ο Παντελής Καμμάς (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Οι ομιλίες του φετινού κύκλου σεμιναρίων ξεκίνησαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με καλεσμένο τον Νεκτάριο Ασλανίδη από το Πανεπιστήμιο Rovira i Virgilli της Ισπανίας, ο οποίος παρουσίασε το θέμα «Η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής με τον Κανόνα Χρυσού» (κοινή μελέτη με Gastón Díaz, Πανεπιστήμιο de la República της Ουρουγουάης και Matthias Morys, Πανεπιστήμιο York του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, στο σεμινάριο της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό η πρωτότυπη εργασία της Κατερίνας Γαλάνη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με θέμα «Πειραιάς: Η γένεση ενός ναυτιλιακού κέντρου κατά τον μακρύ 19ο αιώνα».

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Nicolas Barreyre της γαλλικής École des hautes études en sciences sociales (EHESS) μίλησε με θέμα: “Shaping the economy through public debt: State-building in industrializing America”.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου συνεχίζεται ως εξής:

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου

Αχιλλέας Χεκίμογλου (δημοσιογράφος, συγγραφέας): «Ο τελευταίος εγγυητής: Σιδηρόδρομοι, αεροπορία, ενέργεια και κράτος στην Ελλάδα, στο μεγάλο εκκρεμές μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα»

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026

Valentin Schneider (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): «H βαθιά ευρετηρίαση των αρχείων της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας (1941-1944/45): το έργο German Occupation Database»

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026

Xanthi Tsoukli (Otto-Friedrich Universität Bamberg, Γερμανία): “Fertility decline and the gendered consequences of technological change in Denmark” (κοινή μελέτη με Nina Boberg-Fazlic, Markus Lampe και Paul Sharp)

Τρίτη, 21 Απριλίου 2026

Rui Esteves (Graduate Institute, Ελβετία), “Dormant securities”: Imperial guarantees for colonial loans, 1842-1934” (κοινή μελέτη με τον Ali Coșkun Tunçer)

Τρίτη, 5 Μαΐου 2026

Oriol Sabate Domingo (University of Barcelona, Ισπανία), “Taxation and Redistribution in the Early Twentieth Century”

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο συνάντησης επιστημόνων με ενδιαφέρον για την οικονομική ιστορία. Είναι ανοιχτό στο κοινό και δεν απευθύνεται μόνο στις κοινότητες των τριών ιδρυμάτων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την οικονομική ιστορία. Προτεραιότητα δίνεται σε νέους ερευνητές και νέες μεθόδους, με έμφαση στη διεπιστημονική συζήτηση και την ανάδειξη νέων ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, που βρίσκεται στην οδό Αμερικής 3 στην Αθήνα, πάντοτε ημέρα Τρίτη, στις 17.00. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό και δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Δείτε περισσότερα στην Ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Οικονομικής Ιστορίας εδώ.