Μειώθηκε ο αριθμός των επισκεπτών σε μουσεία στο 10άμηνο του 2025

Το 10μηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 0,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 9,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 35,5% στις εισπράξεις.

Αύξηση 3,4% καταγράφηκε τον Οκτώβριο πέρυσι στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, καθώς και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 11,6% και των εισπράξεων κατά 40,1%.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,7%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 7,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 45,2%.

Το 10μηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,9% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 6,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 41,3% στις εισπράξεις.