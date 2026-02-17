Νέος οργανισμός για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα: Επικεφαλής η Εφραίμογλου

Δημιουργείται τον Φεβρουάριο του 2026 ο Οργανισμός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ). Η αποστολή του.

Έπειτα από απόφαση μεγάλων επιχειρηματικών φορέων της χώρας, και συγκεκριμένα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, δημιουργείται τον Φεβρουάριο του 2026 ο Οργανισμός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ).

Επικεφαλής του οργανισμού, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασής του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναμένεται να οριστεί η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Αποστολή του οργανισμού είναι η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων, μελετών και προγραμμάτων που ενισχύουν το επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον για τις γυναίκες, η παροχή εργαλείων εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής, καθώς και η προώθηση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ο ΟΓΕΗ επιδιώκει να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και, όπου ενδείκνυται, στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Όραμα του οργανισμού είναι η διαμόρφωση ενός δυναμικού και βιώσιμου οικοσυστήματος γυναικείας επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ο ΟΓΕΗ λειτουργεί με θεσμική συνέπεια, διαφάνεια και εξωστρέφεια, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συνεργαζόμενος με δημόσιους, ιδιωτικούς και διεθνείς φορείς, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στον επιχειρηματικό και ηγετικό στίβο.

Ο νέος οργανισμός αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να ξεκινήσει τη συνεργασία του με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την υποστήριξη πολιτικών ισότητας, καθώς και με τη Microsoft, στο πλαίσιο παγκόσμιου προγράμματος ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των γυναικών σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.