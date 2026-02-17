Η Ελλάδα αποκτά το πρώτο Εθνικό Μητρώο Θεραπείας Πόνου

Χωρίς κρατική στήριξη η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου.

Το πρώτο και μοναδικό Εθνικό Μητρώο Θεραπειας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλαδα δημιουργήθηκε απο την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, (ΠΑΡΗΣΥΑ) που ξεκίνησε την καταγραφή από τον Ιανουάριο του 2025. Όπως εξηγεί η Αθηνά Βαδαλούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής ΕΚΠΑ, το Μητρώο αυτό αποτελεί την συνέχιση του Μητρώου για Χρόνιο Νευροπαθητικό Πόνο, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2022 σε Διεθνές επιστημονικό περιοδικό με υψηλό Impact Fact.

39 κέντρα πόνου συμμετέχουν, αλλά τα 11 είναι αληθινά ενεργά

Το Εθνικό Μητρώο έχει στοχεύσει στη συνεργασία με 39 Κέντρα Πόνου σε όλη την Ελλαδα, αλλά προς το παρόν καταγραφή υπάρχει στη δεδομένη συγκυρία μόνο από 11 νοσοκομεία: το Αρεταίειο, το το Ιπποκράτειο, το Ασκληπιείο, το ΚΑΤ, το Σισμανόγλειο, το Ερρικος Ντυνάν, το Ιατρικό Αθηνων από ιδιωτικά θεραπευτήρια, το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Νοσοκομείο Σητείας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τα άλλα νοσοκομεία Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μυτιλήνης, και άλλα δεν καταγράφουν ικανοποιητικό αριθμό ασθενών, οπότε δε συμμετέχουν ουσιαστικά στο μητρώο, επισημαίνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Η Αθήνα Βαδαλούκα επισημαίνει ότι δυστυχώς για τη δημιουργία του εθνικού μητρώου, δεν υπάρχει συνεργασία και καμμία στήριξη απο κρατικούς Φορείς. ενώ αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για υπηρεσίες παροχής Θεραπείας Πόνου, Παρηγορικής φροντίδας και κατ οίκον νοσηλείας. Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας παραμένουν σε εθελοντική βάση στα δημόσια νοσοκομεία, στελεχωμένα με αναισθησιολόγους που έχουν εξειδίκευση στην Θεραπεια του Πόνου και την Παρηγορική Ιατρική και επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους σε αυτό το πεδίο.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Πολύ σημαντικά είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η Εταιρία Θεραπείας Πόνου και παρηγορικής φροντίδας. Τα προγράμματα της ΠΑΡΗΣΥΑ στοχεύουν όχι μόνο στην γνώση στο δύσκολο πεδίο της Θεραπειας Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας αλλά και στην δημιουργία επαγγελματιών με ενσυναίσθηση στο δύσκολο πεδίο της κατ’ οικον φροντίδας. Οι εκπαιδευτικές ημερίδες καθώς και η κατ’ οίκον νοσηλεία παρέχονται απο την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α εντελώς δωρεάν» τονίζει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αθηνά Βαδαλούκα, που διακρίνεται διετέλεσε επί 18 έτη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), ενώ είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας κατά του πόνου (EULAP).

Τέλος, μεγάλη αύξηση καταγράφει η κατ οίκον νοσηλεία που προσφέρει δωρεάν η ΠΑΡΗΣΥΑ. Η αύξηση αυτή που ξεπέρασε το 50% των προσφερόμενων υπηρεσιών το 2025 σε σύγκριση με το 2024 οφείλεται στην επέκταση του προγράμματος σε νομούς εκτός Αττικης, όπως στο Ρέθυμνο, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και ταυτόχρονα στην αυξημένη ζήτηση λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών στη Αθηνα.