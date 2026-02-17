Τέσσερις από τις ωραιότερες ταινίες που συμμετείχε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους και καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, συμμετέχοντας σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές.

Κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως βασανισμένος και αλκοολικός τραγουδιστής της country στην ταινία του 1983 «Tender Mercies», ενώ βρέθηκε υποψήφιος άλλες επτά φορές - 4 για Α’ ανδρικό και 3 για Β’ Ανδρικό ρόλο.

Ο ηθοποιός πέθανε στα 95 του έτη χθες, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.

