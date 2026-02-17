Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο θα μπορούσε να βυθιστεί.

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επίσης τις οχηματοπομπές των αντιπροσώπων των δύο χωρών να αποχωρούν από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν, της χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 14:45 ώρα Ελλάδας, ακολουθούμενη λίγο αργότερα από τους Ιρανούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν σήμερα δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης. Παράλληλα, τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Τα στενά είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα ΗΑΕ, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Ταυτόχρονα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιούσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο θα μπορούσε να βυθιστεί.

«Ακούμε συνεχώς ότι (οι ΗΠΑ) έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι σίγουρα ένα επικίνδυνο όπλο, αλλά ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απειλήσει με χρήση στρατιωτικής ισχύος για να εξαναγκάσει το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.