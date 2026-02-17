Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Γαλλίας - Ινδίας για την πώληση ακόμα 114 Rafale στο Νέο Δελχί

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας έδωσε το πράσινο φως για την προμήθεια και άλλων γαλλικών μαχητικών, ανακοινώνοντας μια λίστα εξοπλιστικών προγραμμάτων, συνολικής αξίας 33 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι συζητήσεις για την πώληση άλλων 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Ινδία προχωρούν, ανέφερε το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ξεκινά σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», είπαν πηγές της προεδρίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, η οποία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση για την αγορά 62 Rafale από την εταιρεία Dassault.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας έδωσε το πράσινο φως για την προμήθεια και άλλων γαλλικών μαχητικών, ανακοινώνοντας μια λίστα εξοπλιστικών προγραμμάτων, συνολικής αξίας 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συζητήσεις μεταξύ Παρισιού και Νέου Δελχί ξεκίνησαν αμέσως και αφορούν κυρίως τους όρους κατασκευής των αεροσκαφών, αφού η Ινδία θα επιθυμούσε να συναρμολογούνται στο έδαφός της.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η Ινδία ενδιαφέρεται επίσης για την αγορά και άλλων Rafale, στη ναυτική έκδοσή τους, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσγειώνονται και να απογειώνονται σε αεροπλανοφόρα. Έχει ήδη αγοράσει 26 τέτοια αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ