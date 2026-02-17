ΧΑ: Κόκκινο τριήμερο με απώλειες 4,39% - Βαρίδι οι τράπεζες

Νέες βαριές απώλειες στις τράπεζες με αιχμή την ΕΤΕ. Στο κόκκινο βαριά blue chips, με απώλειες από 1% έως 2,5%. Έβαλε πλάτη η ΕΕΕ.

Νέες βαριές απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διορθώνει κατά 6,4% από τα πρόσφατα υψηλά του και τον τραπεζικό δείκτη κατά 10,27%.

Η Coca Cola επιστρατεύθηκε προκειμένου να «αποκρύψει» σε επίπεδο δείκτη τις βαριές απώλειες των τραπεζών.

Από την άλλη, η αγορά μπαίνει από αύριο σε ρυθμό αποτελεσμάτων καθώς η Τράπεζα Κύπρου δημοσιεύει πριν το άνοιγμα της αγοράς τα αποτελέσματα έτους, δίνοντας παράλληλα στίγμα για την πορεία του κλάδου.

Οι αναλυτές αναμένουν ένα αρκετά ισχυρό σετ αποτελεσμάτων από την κυπριακή τράπεζα, με συμπαγής κερδοφορία και υψηλό ROTE. Στις 3 Μαρτίου η τράπεζα θα παρουσιάσει και το business plan της για την τριετία, με παράγοντες της αγοράς να αναμένουν ευχάριστες εκπλήξεις σε επίπεδο μερισμάτων και κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα της τράπεζας αναμένεται να δώσουν «ρεύμα» και τάση στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες προχώρησαν σε διόρθωση μετά το +20% από τις αρχές του έτους. Στα τέλη του μήνα (26-27) ακολουθεί καυτό διήμερο με τις τέσσερις συστημικές να παρουσιάζουν τα νούμερά τους για τη χρήση του 2025.

Η αγορά συμπλήρωσε πλέον τριήμερο αρνητικό σερί με απώλειες 4,39%, με τις τράπεζες να γράφουν απώλειες σχεδόν 6,5%.

Η κίνηση παραπέμπει περισσότερο σε μια ελεγχόμενη «εξαέρωση» της αγοράς, δηλαδή σε ανάγκη αποφόρτισης από υπεραγορασμένα επίπεδα και σε επιλεκτικό τριμάρισμα θέσεων από παθητικά χαρτοφυλάκια, χωρίς να αλλοιώνεται η ευρύτερη τεχνική εικόνα. Η συγκυρία παραμένει υποστηρικτική, καθώς οι ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης υπεραξιών φαίνεται να απορροφώνται από ισχυρά επενδυτικά χέρια που αναζητούν σημαντικούς όγκους, κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές και κεφάλαια με προέλευση από Ασία και ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στη «βιτρίνα» του MSCI, εν μέσω σεναρίων πρόωρης αναβάθμισης, στοιχείο που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Τεχνικά, η Fast Finance έχει επισημάνει ότι «έρχεται αυξημένο volatility την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διάσπαση του 2.300 να κάνει τη διαφορά. Πλέον, το επίπεδο των 2.355 μονάδων αποτελεί σημαντική αντίσταση και το πιθανότερο είναι να δούμε μια καλύτερη διόρθωση, μετά όμως από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, που ενδέχεται να δώσει αντίδραση. Καλό θα ήταν να αφήσουμε την αγορά να μας δώσει δεδομένα πριν προχωρήσουμε σε νέες τοποθετήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως οι πωλητές επανατοποθετούνται άμεσα, στον ίδιο χρόνο που πουλάνε, σε μετοχές που θεωρούν φθηνές. Αυτό, ειδικά σε πτωτική αγορά, αποδεικνύεται συχνά λάθος. Σε μεγάλη εικόνα είναι πολύ νωρίς για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης και το πιθανότερο είναι ότι η διόρθωση θα αποτελέσει ξανά ευκαιρία για τοποθετήσεις».

Σε άλλα μέτωπα, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διαχειριστών τραβώντας τα βλέμματα στο πεδίο της ενέργειας. Σύμφωνα με το insider.gr, κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ πρόκειται να δαπανήσουν μέχρι το 2032 οι παραχωρησιούχες εταιρείες, στην περίπτωση που οι έρευνες προχωρήσουν στην τρίτη φάση και στα 9 θαλάσσια μπλοκ τα οποία έχουν μπει «στο μικροσκόπιο», για να δοθεί τελεσίδικη απάντηση για το κατά πόσο φιλοξενούν αξιοποιήσιμες ποσότητες υδρογονανθράκων.

Περιγράφοντας την εξέλιξη τα επόμενα χρόνια του ελληνικού προγράμματος έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ο κ. Στεφάτος αποτύπωσε ένα μπαράζ πρόσκτησης σεισμικών δεδομένων και διενέργειας ερευνητικών γεωτρήσεων. Όπως επισήμανε κατά την ομιλία του χθες στην τελετή παρουσίασης των συμβάσεων παραχώρησης των 4 μπλοκ στις Chevron και Helleniq Energy, η κοινοπραξία δεσμεύεται να επενδύσει περίπου 41,5 εκατ. ευρώ για τις σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια «οικόπεδα», ξεκινώντας από το τέλος του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 2.253,06 μονάδες, με τον τζίρο να εκτινάσσεται στα 339 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε απώλειες 1,16 ενώ ο τραπεζικός βούλιαξε κατά 1,71% στις 2.565,66 μονάδες.

Στις τράπεζες τις βαρύτερα απώλειες κατέγραψε η ΕΤΕ υποχωρώντας μέχρι και στο -3,5%, προτού κλείσει στο -2,78% και στα 14 ευρώ πλέον. Απώλειες 2,41% για την Alpha, 1,54% για την Πειραιώς και 0,76% για την Eurobank.

Με οριακές απώλειες η Κύπρου στο 0,21% και τα 9,36 ευρώ.

Στα υπόλοιπα βαριά χαρτιά, ξεπούλημα 6,46% στην ΕΛΧΑ που διολίσθησε στα 4,415 ευρώ, με την Τιτάν στο -3,66% και τα 52,60 ευρώ. Στο κόκκινο ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ με απώλειες που ξεπερνούν το 1%.

Βαριές απώλειες 3,27% για την Aegean, 2,46% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και -2,24% για τη Metlen που έφτασε πλέον τα 35,78 ευρώ.

Διασωθείσα η ΕΕΕ που έβαλε πλάτη με κέρδη 1,32%, με την ΕΥΔΑΠ στο 4,47% και το ΔΑΑ στο 1,06%.